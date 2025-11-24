Thanh Thủy đọ sắc thí sinh Hoa hậu Quốc tế 2025

Ngày 21/11, Hoa hậu Thanh Thủy và các thí sinh Hoa hậu Quốc tế 2025 tham gia buổi tiệc chào mừng tại Niigata, Nhật Bản. Đương kim Hoa hậu Quốc tế Huỳnh Thị Thanh Thủy diện bộ váy lệch vai màu đỏ khi dự tiệc.

Với vai trò đương kim hoa hậu, Thanh Thủy đang đồng hành cùng các thí sinh trong những hoạt động của cuộc thi. Cô sang Nhật Bản hôm 14/11 để tham gia những lịch trình cuối cùng trước khi kết thúc nhiệm kỳ.

Thanh Thủy và các đại diện nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ các đại biểu địa phương. Tại buổi tiệc, họ không chỉ thưởng thức ẩm thực, giao lưu mà còn được xem các tiết mục văn hóa truyền thống độc đáo của Nhật Bản.

Thanh Thủy chọn trang phục tông màu đỏ nổi bật cho sự kiện. Hơn một năm qua, Thanh Thủy làm việc không ngừng nghỉ để hoàn thành trọng trách Miss International 2024. Cô đã tham gia nhiều hoạt động quốc tế tại Guatemala, Cambodia, Philippines, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Myanmar, Singapore, Mỹ… góp phần lan tỏa thông điệp nhân ái, quảng bá hình ảnh Việt Nam và kết nối cộng đồng quốc tế.

“Tôi trở lại Nhật Bản với một trái tim đầy biết ơn. Hơn một năm qua là hành trình thật sự đáng nhớ đối với tôi. Tôi hy vọng final walk trở thành một dấu ấn đẹp cho nhiệm kỳ, một lời chào trọn vẹn gửi đến mọi người và cũng là lời cảm ơn chân thành của tôi dành cho gia đình, khán giả và quê hương đã luôn ở phía sau ủng hộ”, Thanh Thủy chia sẻ.

Thanh Thủy và các thí sinh thích thú ngắm tuyết rơi ở Nhật Bản. Tham gia Hoa hậu Quốc tế, các thí sinh được trải nghiệm những cảnh đẹp, ẩm thực và văn hóa truyền thống đặc sắc.

Thanh Thủy hội ngộ Hoa hậu Quốc tế 2023 Andrea Rubio trong các hoạt động ở Nhật Bản. Andrea Rubio đang có mặt ở Nhật Bản với vai trò giám khảo, MC cho các sự kiện của cuộc thi. Cô ghi điểm với phong thái sang trọng, cách ăn nói duyên dáng.

Cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2025 là lần tổ chức thứ 63, với sự tham dự của 81 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Đại diện Việt Nam năm nay là người đẹp Kiều Duy. Cuộc thi năm nay gây chú ý khi có nhiều đổi mới. Năm nay, cuộc thi không tổ chức trong hội trường thành phố Tokyo Dome như thường lệ mà diễn ra tại không gian rộng lớn của sân vận động, hứa hẹn nhiều điểm mới mẻ.

Sân vận động quốc gia Yoyogi có sức chứa 13.291 người với 9.079 chỗ ngồi tại khán đài, 4.124 chỗ ngồi tại sân vận động và 88 chỗ ngồi thuộc khu hoàng gia.

Giám đốc truyền thông Hoa hậu Quốc tế tiết lộ năm nay có hai phiên bản đêm chung kết. ''Chúng tôi muốn khán giả Nhật Bản được trải nghiệm cảm giác hồi hộp và phấn khích, bên cạnh những màn nhảy múa", ông chia sẻ.

Ngày 20/11, ban tổ chức cũng tiết lộ về format của chung kết Hoa hậu Quốc tế 2025. Theo đó, ba thí sinh thắng vote từng khu vực sẽ được xướng tên vào top 20. Top 20 sẽ trình diễn trang phục áo tắm và dạ hội. Sau đó, một thí sinh trong top 20 sẽ vào thẳng top 10 thông qua bình chọn của khán giả. Top 10 sẽ chia sẻ các sáng kiến về Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của họ. Cuối cùng, giám khảo chọn ra top 5 để giành vương miện bằng cách trả lời một câu hỏi chung.

Trong chung kết, Thanh Thủy có màn final walk và trao lại vương miện cho người kế nhiệm. Tân hoa hậu sẽ có một năm đương nhiệm với nhiều hoạt động tại Nhật Bản và nhiều quốc gia trên thế giới.