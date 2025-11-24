Miss International 2025: Kiều Duy đấu giá vòng ngọc trai cho hoạt động từ thiện

Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy đã trải qua một nửa chặng đường tại Miss International 2025. Cô liên tục cập nhật những hoạt động cũng như trải nghiệm trong hành trình dự thi để khán giả theo dõi và đồng hành cùng mình.

Ngày 21/11, Hoa hậu Kiều Duy và các thí sinh tham gia hoạt động của nhà tài trợ cuộc thi. Đại diện Việt Nam xuất hiện thanh lịch, lộng lẫy trong trang phục dạ hội trắng, đeo phụ kiện ngọc trai.

Hoa hậu Kiều Duy hội ngộ Hoa hậu Thanh Thủy khi cô xuất hiện tại sự kiện này với vai trò đương kim Miss International. Khoảnh khắc hai người đẹp đứng chung khung hình, trò chuyện và tương tác khiến khán giả thích thú.

Chiều cùng ngày, Hoa hậu Kiều Duy tham dự buổi đấu giá từ thiện do Miss International tổ chức. Người đẹp xuất hiện duyên dáng trong tà áo dài màu xanh với những họa tiết đính kết tinh tế từ NTK Linh San.

Tại sự kiện, Hoa hậu Kiều Duy đấu giá vòng cổ ngọc trai để góp vào quỹ từ thiện. Đại diện Tây Ban Nha là người đấu giá thành công và sở hữu chiếc vòng.

Sáng 22/11, Hoa hậu Kiều Duy tiếp tục tham gia các hoạt động trải nghiệm văn hóa, tham quan nhiều địa điểm tại Nhật Bản. Trước đó, cô ghé thăm trường mẫu giáo Nikoniko ở Tomioka, nơi Kiều Duy gặp gỡ và có những khoảnh khắc đáng yêu bên em bé người Việt. Sau đó, Kiều Duy tham dự tiệc giao lưu văn hoá tại Tomioka và có chuyến tham quan nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi. Ở mỗi điểm đến, người đẹp đều quay dựng video nhằm truyền tải trọn vẹn hành trình trải nghiệm đến khán giả.

Đặc biệt, lượng tương tác trên các nền tảng mạng xã hội của Kiều Duy liên tục tăng trưởng trong những ngày qua. Khán giả liên tục gửi lời khen ngợi và động viên đến Kiều Duy khi theo dõi hành trình nỗ lực từng ngày của cô tại đấu trường nhan sắc quốc tế. Ở mỗi video và hình ảnh được người đẹp chia sẻ, rất nhiều bình luận bày tỏ sự tin tưởng, khích lệ và trân trọng dành cho tinh thần cầu tiến, thái độ tích cực mà cô thể hiện suốt thời gian qua.

Tại Miss International 2025, bên cạnh cà phê Việt Nam, Hoa hậu Kiều Duy gây ấn tượng khi chuẩn bị những chiếc khăn rằn để gửi tặng tới các thí sinh và ekip. Xuyên suốt hành trình, Kiều Duy còn tận tình hướng dẫn các thí sinh học một số từ và câu tiếng Việt cơ bản như “xin chào”, “cảm ơn” hay “em yêu”, không chỉ tạo nên những khoảnh khắc giao lưu đáng nhớ mà còn thể hiện sự thân thiện, cởi mở của đại diện Việt Nam.

Hành trình dự thi Miss International 2025 của Hoa hậu Kiều Duy kéo dài hơn 2 tuần, từ ngày 12/11 đến 27/11. Ngày 24/11 sắp tới, cô sẽ tham gia phần thi Bán kết. Đêm Chung kết diễn ra vào ngày 27/11.