Thí sinh Hoa hậu Quốc tế 2025 khoe hình thể với áo tắm

Cuối tuần qua, ban tổ chức Miss International (Hoa hậu Quốc tế) công bố bộ ảnh áo tắm của 81 thí sinh. Người đẹp Việt Nam, Nguyễn Ngọc Kiều Duy, tạo dáng bên bể bơi trong bộ bikini màu tím. Cô cao 1,69 m, số đo 88-63-90 cm. Kiều Duy sinh năm 2003, tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh, Đại học FPT Cần Thơ. Cô từng giành danh hiệu Người đẹp Tây Đô 2023 trước khi đăng quang Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024.

Thí sinh Bangladesh, Jessica Isla, 26 tuổi, khoe đường cong và cơ bụng săn chắc.

Người đẹp Hong Kong, Alicia Mui, tự tin tạo dáng với bikini dây gợi cảm.

Người đẹp Kenya, Fridah Kariuki, 28 tuổi, gây ấn tượng với phong cách cá tính.

Mỹ nhân Trung Quốc, Le Wei He, thể hiện vẻ đẹp dịu dàng, đậm chất Á đông.

Mỹ nhân Canada, Rachel Murgel, diện thiết kế tôn đường cong.

Hoa hậu Ecuador, Eunice Rivadeneira, 25 tuổi.

Người đẹp Cộng hòa Czech, Simona Procházková, tạo dấu ấn với vóc dáng khỏe khoắn.

Thí sinh Hilda Gutiérrez, 21 tuổi, đến từ Guatemala.

Vẻ gợi cảm của thí sinh Indonesia, Melliza Xaviera Yulian, 26 tuổi.

Hoa hậu Ấn Độ, Roosh Sindhu, 25 tuổi, cao 1,71 m, từng là một người mẫu nhiều năm trước khi thi nhan sắc.

Cũng là một người mẫu catwalk chuyên nghiệp, người đẹp Tanzania, Efrazia Makene, 23 tuổi, tạo dáng cuốn hút, khoe vóc dáng như tạc trong trang phục đồ bơi. Theo lịch trình, Miss International 2025 diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 12 đến 27/11, gồm các phần thi tài năng, phỏng vấn, trang phục dân tộc và trình diễn bikini. Chung kết được tổ chức vào ngày 27/11 tại Tokyo và Hoa hậu Quốc tế 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm.