'Ngôi sao' nữ nào mặc đẹp nhất 'Lễ trao giải Tencent Video All Star Awards 2025'?

Buổi trình diễn thời trang lộng lẫy này không chỉ là cuộc cạnh tranh về chất liệu và trang sức, mà còn là minh chứng cho khả năng của các 'ngôi sao' nữ trong việc phá bỏ những định kiến ​​và định hình lại phong cách cá nhân, phản ánh một diện mạo mới về sức mạnh ngôn từ thời trang giữa thế hệ mới trong ngành giải trí Trung Quốc.

Trên thảm đỏ của "Lễ trao giải Tencent Video All Star Awards 2025", Bạch Lộc một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý. Hai bộ váy haute couture cao cấp, hoàn toàn khác biệt của cô đã thể hiện trọn vẹn sự đa dạng trong phong cách thời trang. Bộ váy đầu tiên, một chiếc váy in hoa được thiết kế riêng từ bộ sưu tập Xuân/Hè 2026 của Guo Pei, là một kiệt tác kết hợp giữa nghề thủ công truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa phi vật thể với thẩm mỹ hiện đại. Những họa tiết thêu tay nổi được phủ kín bởi những bông hồng vàng, và những sợi chỉ kim loại lấp lánh tinh tế dưới ánh đèn. Kết hợp với bộ trang sức cao cấp De Beers trị giá 13 triệu Nhân dân tệ, sợi dây chuyền kim cương tinh tế càng làm nổi bật họa tiết trên chiếc váy. Lớp trang điểm mắt màu hồng đỏ và phụ kiện cài tóc hình hoa hồng khiến cô trông như một nàng tiên rừng bước ra từ bức tranh sơn dầu cổ điển. Những bức ảnh chưa chỉnh sửa đã nhận được vô số bình luận từ cư dân mạng, ca ngợi vẻ đẹp của cô "khiến người ta không nói nên lời". Một bộ trang phục khác, chiếc đầm sequin đen nhung trễ vai thuộc bộ sưu tập Haute Couture Xuân/Hè 2025 của Ulyana Sergeenko, đã hoàn toàn tôn lên vẻ đẹp quý phái của Bạch Lộc. Chất liệu nhung đen mờ làm nổi bật làn da trắng mịn khiến Bạch Lộc trông càng thêm rạng rỡ và tươi tắn. Thiết kế trễ vai giúp tôn lên đường cong mềm mại của bờ vai và cổ, trong khi chi tiết cắt xẻ tinh tế ở eo tạo thêm điểm nhấn độc đáo, kín đáo nhưng vô cùng ấn tượng. Về trang điểm và làm tóc, đường kẻ mắt sắc sảo giúp đôi mắt trông dài hơn, kết hợp với son môi đỏ cổ điển tạo nên vẻ tươi sáng và quyến rũ. Kiểu tóc búi cao bồng bềnh kết hợp với những lọn tóc buông nhẹ ở gáy làm mềm mại những đường nét sắc sảo của chiếc đầm, tôn lên phong cách vương giả của Bạch Lộc trong từng cử chỉ. Vẻ ngoài thành công của Bạch Lộc không chỉ đến từ việc sở hữu những trang phục cao cấp, mà còn là sự cân bằng hoàn hảo giữa tính cách tươi sáng, ngọt ngào và khí chất sang trọng, quý phái của cô. Cô khiến những bộ trang phục haute couture lộng lẫy trở nên gần gũi hơn và thêm vào đó là nét tươi sáng, giản dị. Phong cách độc đáo này đã giúp cô khẳng định vị trí vững chắc trong làng thời trang thảm đỏ.

Nếu như sự tỏa sáng của Bạch Lộc nằm ở phong cách biểu cảm tinh tế, thì Mạnh Tử Nghĩa trong chiếc váy dạ hội lấp lánhn đã khẳng định vững chắc danh hiệu "tươi sáng và thanh lịch", trở thành một sự hiện diện không thể bỏ qua và vô cùng lộng lẫy trên thảm đỏ. Chiếc váy Haute Couture Thu/Đông 2025 của Rahul Mishra, được thêu những chiếc lá vàng óng ánh, thực sự là một "bộ trang phục chiến đấu giữa các vì sao" trên thảm đỏ. Phần thân áo bằng vải xương cá được thiết kế hở giúp tôn lên vóc dáng mảnh mai của cô, trong khi những họa tiết thêu lá tinh xảo, được các nghệ nhân thêu tay tỉ mỉ, lấp lánh ánh vàng. Chiếc váy tua rua uyển chuyển theo từng bước chân, như thể cô đang khoác lên mình cả một dải ngân hà, hiệu ứng thị giác lấp lánh ngay lập tức thu hút sự chú ý của các ống kính. Kiểu trang điểm "nửa mặt ánh sao" là điểm nhấn cuối cùng. Những chi tiết trang sức vàng tinh tế tô điểm cho má phải và thái dương, hài hòa với các chi tiết vàng trên chiếc váy, trong khi phần trang điểm bên trái trở nên đơn giản và thanh thoát. Sự tương phản giữa ánh sáng và bóng tối ngay lập tức làm nổi bật chiều sâu của các đường nét trên khuôn mặt. Kết hợp với trang sức cao cấp Bulgari, những viên kim cương lấp lánh và chiếc váy vàng tạo nên vẻ sang trọng rực rỡ, toát lên khí chất quyền lực nhưng vẫn giữ được những chi tiết tinh tế. Thành công của hình ảnh này cho thấy Mạnh Tử Di đã hoàn toàn rũ bỏ được những tranh cãi trước đây về việc chỉ là một "gương mặt xinh đẹp", và đã khẳng định vị thế của mình trong số các nữ diễn viên thế hệ mới với phong cách quyến rũ và đáng nhớ.

Màn trình diễn trên thảm đỏ của Trần Đô Linh tại 'Lễ trao giải Tencent Video All Star Awards' năm nay là một ví dụ điển hình cho sự "trở lại phong cách" ngoạn mục. Từ lâu được biết đến như một "nữ sinh xinh đẹp trong sáng và ngây thơ", cô đã khiến mọi người choáng váng với chiếc váy tua rua màu bạc, hoàn toàn đảo ngược những định kiến ​​của công chúng. Chiếc váy, được may từ chất liệu vải tua rua bạc cao cấp, sở hữu phần chân váy bồng bềnh tuyệt đẹp. Khi người mặc di chuyển, những tua rua đung đưa duyên dáng, được tô điểm bằng những viên kim cương nhỏ phản chiếu ánh sáng lung linh mát lạnh dưới ánh đèn, giống như ánh sao lấp lánh trên mặt băng. Kết hợp với bộ trang sức vương miện GARRARD gần 300 năm tuổi, sự trang trọng của chiếc vương miện cổ điển và sự uyển chuyển của chiếc váy tua rua tạo nên sự cân bằng tuyệt vời, thêm phần quý phái cho tổng thể diện mạo. Về trang điểm và kiểu tóc, phấn mắt màu xanh băng giá là điểm nhấn tuyệt đối. Màu phấn mắt xanh chuyển sắc hài hòa với tông màu của chiếc váy, làm dịu đi sự sắc nét của lớp trang điểm mắt và tạo nên bầu không khí lạnh lùng, xa cách. Son bóng lì càng làm nổi bật vẻ quyến rũ, lạnh lùng của "Nữ thần Băng giá". Mặc dù bộ trang phục này gây ra một số tranh cãi vì phong cách xa hoa và quá cầu kỳ, nhưng nó đã giúp Trần Đô Linh thoát khỏi hình tượng "nữ sinh xinh đẹp giản dị", biến hóa từ một cô gái ngọt ngào, ngây thơ thành một nữ thần lạnh lùng và thanh lịch, nâng tầm đáng kể thương hiệu cá nhân của cô. Nỗ lực của Trần Đô Linh chứng minh rằng các nữ diễn viên thế hệ mới không cần phải bó buộc mình trong vùng an toàn, dám phá vỡ các định kiến ​​là chìa khóa để nổi bật trên thảm đỏ đầy cạnh tranh khốc liệt.

Điền Hi Vi và Vương Ngọc Văn: Màn ra mắt của những tài năng mới nổi, một phong cách thẩm mỹ đa dạng pha trộn giữa sự ngọt ngào và hoang dã

Hai 'ngôi sao' này cũng đã thể hiện gu thời trang ấn tượng của mình, mang đến nhiều phong cách đa dạng và sức sống hơn cho thảm đỏ.

Vương Ngọc Văn chọn một chiếc đầm nhung đen cổ yếm, thắt lưng kim loại tôn lên vòng eo thon gọn của cô. Phần váy xòe bồng bềnh tạo nên vẻ thanh lịch, đầy chất thơ, gợi nhớ đến hình ảnh "thiên nga đen". Cô trang điểm tối giản, tập trung hoàn toàn vào chất liệu cổ điển của chiếc đầm, tạo nên sự tương phản rõ rệt với phong cách ngọt ngào và hoang dã của Điền Hi Vi. Sự lựa chọn trang phục của họ thể hiện gu thẩm mỹ của thế hệ diễn viên mới, những người không muốn bị gò bó bởi những định kiến, làm phong phú thêm bức tranh phong cách của sự kiện thảm đỏ này.