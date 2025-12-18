Bành Tiểu Nhiễm mang 20 miếng giữ nhiệt đi thảm đỏ Quốc Kịch Thịnh Điển 2025

Chiều tối 16/12, thảm đỏ Quốc Kịch Thịnh Điển 2025 chính thức diễn ra, quy tụ đông đảo nghệ sĩ đình đám của làng giải trí Hoa ngữ. Để ghi dấu ấn trong sự kiện lớn cuối năm, các ngôi sao xuất hiện với tạo hình được đầu tư kỹ lưỡng từ trang phục, kiểu tóc đến thần thái trước ống kính.

Sự kiện năm nay có sự góp mặt của gần 100 nghệ sĩ, biến thảm đỏ Quốc Kịch Thịnh Điển 2025 trở thành điểm hẹn đông đủ và sôi động của Cbiz dịp cuối năm.

Trên thảm đỏ, phong cách của các nghệ sĩ tạo nên những điểm nhấn riêng. Phần lớn các nam nghệ sĩ ưu tiên lựa chọn vest lịch lãm, gọn gàng cho màn xuất hiện, hướng đến vẻ ngoài chỉn chu và phong độ trước ống kính.

Chu Á Văn xuất hiện trong bộ vest đen, bên trong khéo léo phối thêm áo giữ nhiệt cổ cao để giữ ấm.

Nghiêm Ngật Khoan gây chú ý khi khoe vẻ ngoài trẻ trung, phong độ dù đã bước sang tuổi 46.

Nam ca sĩ Lưu Vũ.

Trương Viễn và Hoàng Minh Hạo ghi điểm với những cách phối vest phá cách, trẻ trung và khác biệt.

Khác với dàn sao nam, các nữ nghệ sĩ thường ưu tiên những thiết kế váy áo mỏng nhẹ, tôn dáng và cầu kỳ hơn để tạo hiệu ứng thị giác nổi bật trên thảm đỏ. Tuy nhiên, thời tiết giữa tháng 12 tại Trung Quốc thường lạnh buốt và khô hanh, buộc nhiều sao nữ phải trang bị thêm loạt "vũ khí" để giữ ấm. Khi Bành Tiểu Nhiễm tiết lộ đã dán kín hai chân và sử dụng tới 20 miếng giữ nhiệt trước giờ lên thảm đỏ, không ít khán giả vừa bật cười vì quá thật thà, vừa thấy thương cảm.

Nữ diễn viên phim Phượng Hoàng Đài Thượng gây chú ý khi xuất hiện với mái tóc ngắn lạ mắt, kết hợp cùng trang phục và vương miện lộng lẫy.

Cô nàng cũng tiết lộ ẩn sau lớp váy ấy là tới 20 miếng giữ nhiệt được dán kín, giúp cô chống chọi với cái lạnh.

Trong các video hậu trường được ghi lại, nhiều diễn viên như Trần Đô Linh, Quách Vũ Hân, Ngô Tuyên Nghi hay Đặng Ân Hy đều phải khoác áo dày để giữ ấm trước khi chính thức bước lên thảm đỏ.

Nữ diễn viên Trần Đô Linh sau khi cởi bỏ chiếc áo khoác đen của LOEWE để lộ bên trong là bộ váy satin trắng tối giản nhưng thanh lịch, kết hợp cùng trang sức cao cấp của MIKIMOTO. Bộ trang sức ngọc trai gồm vòng cổ, khuyên tai và nhẫn được ước tính có giá trị lên tới hàng tỷ đồng, giúp cô ghi điểm sang trọng trên thảm đỏ.

Cô nàng hóa thân thành "bạch nguyệt quang" với outfit trắng từ đầu đến chân.

Trong khi đó, Giả Tịnh Văn vẫn gây ấn tượng với vẻ ngoài xinh đẹp, rạng rỡ dù đã bước sang tuổi ngoài 50.

Ôn Tranh Vanh - "mẹ chồng" trên màn ảnh của Triệu Lộ Tư xuất hiện với dung mạo sang trọng, khí chất, sánh vai cùng Thẩm Bảo Bình trên thảm đỏ.

Các mỹ nhân Cbiz lại mang đến "bản hoà tấu" sắc màu với những bộ váy áo lộng lẫy, đa dạng phong cách.