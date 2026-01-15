Hai cựu siêu mẫu bất ngờ tái xuất sau thời gian ở ẩn, bây giờ ra sao?

Siêu mẫu Ngọc Nga cuốn hút

Ở tuổi U50, siêu mẫu Ngọc Nga vẫn còn đầy cuốn hút

Ở tuổi U50, siêu mẫu-diễn viên Ngọc Nga cuốn hút bởi vẻ ngoài xinh đẹp "không tuổi" tại lễ trao giải Ngôi Sao Xanh 2025. Cô tươi tắn rạng ngời khi diện trên mình bộ trang phục của NTK Đỗ Long, chiếc đầm màu đen, đơn giản, sang trọng, tinh tế nhưng vẫn có nét trẻ trung tôn lên vóc dáng chuẩn của cô.

Sải từng bước nhẹ nhàng nhưng dứt khoát cho thấy được cô vẫn luôn tràn đầy sức sống và đam mê với nghề mang lại cho bất kì khán giả nào có mặt đều phải trầm trồ réo tên.

Ngọc Nga gần đây đã trở lại hoạt động nghệ thuật tích cực hơn sau nhiều năm tạm rời xa để chăm lo cho gia đình và công việc kinh doanh của mình cùng chồng. Cô đã tham gia nhiều bộ phim điện ảnh, truyền hình, trình diễn cũng như là khách mời ở nhiều chương trình, show diễn thời trang.

Siêu mẫu Dương Yến Ngọc quyến rũ

Siêu mẫu Dương Yến Ngọc với vóc dáng quyến rũ

Trong khi đó, Á hậu - siêu mẫu Dương Yến Ngọc cũng khoe trọn eo thon dáng đẹp tại thảm đỏ lễ trao giải Ngôi sao xanh 2025. Dương Yến Ngọc ghi điểm bởi một vẻ ngoài đầy thần thái, tự tin, nét đẹp chưa "chịu phai" theo năm tháng tuổi tác.

Dương Yến Ngọc là một trong những Á hậu - Siêu mẫu đời đầu, ghi dấu ấn trong lòng khán giả bởi sự chuyên nghiệp, chỉn chu cũng như ngoại hình, vóc dáng chuẩn nổi bật với nhiều dự án show thời trang lớn mà cô đã tham gia.

Tạm dừng hoạt động nghệ thuật một thời gian nhưng khi cô quay lại vẫn nhận được rất nhiều sự yêu thương của khán giả, fan hâm mộ cũng như Anh, chị, em nghệ sĩ đồng nghiệp, bạn bè và người thân.

Cô đã ngày càng tích cực trong các công việc từ nghệ thuật đến cộng đồng, cô chia sẻ hy vọng nhận được nhiều sự ủng hộ và đồng hành của tất cả mọi người trong hành trình tới đây.

Dương Yến Ngọc chuẩn bị ra mắt cuốn sách mà cô đã ấp ủ bao lâu trong thời gian cô tạm dừng hoạt động nghệ thuật vì lý do cá nhân cũng như những dự án cộng đồng đầy ý nghĩa của cô.