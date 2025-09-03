Hà Trúc Linh, Tiểu Vy chia sẻ hậu trường cùng 200 nghệ sĩ đi diễu hành

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Hà Trúc Linh chia sẻ những hình ảnh đáng nhớ sau lễ diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Để chuẩn bị cho buổi diễu hành, Trúc Linh cùng các á hậu, người đẹp có mặt ở phố Quán Thánh từ 2h sáng nhưng vẫn tràn đầy năng lượng.

Hoa hậu Trúc Linh cho biết cô vẫn còn cảm giác lâng lâng tự hào sau buổi diễu hành. "Dù đã nhiều tiếng không ngủ và phải đứng khá lâu nhưng tất cả không ai thấy mệt. Mọi người đều hào hứng và tràn ngập cảm xúc tự hào sau lễ diễu hành", cô nói.

Hoa hậu Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi và các người đẹp chụp ảnh cùng các nghệ sĩ trước lễ diễu hành.

Trúc Linh nói những ngày tập luyện cho diễu hành A80 là kỷ niệm không thể nào quên với cô và các nghệ sĩ. "Gần một tháng tập luyện, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Sau hôm nay, tôi cảm thấy có chút tiếc nuối không khí sôi động và tự hào của những ngày qua", người đẹp chia sẻ.

Nhớ lại khoảnh khắc diễu hành qua Quảng trường Ba Đình, Trúc Linh nói: "Sáng hôm qua, khi đi diễu hành qua lăng Bác, đi giữa lòng nhân dân, cảm xúc vô cùng tự hào và hạnh phúc. Tôi đã không kìm được nước mắt, chỉ biết ngước lên trời".

Trúc Linh nói khi nhìn thấy các bác cựu chiến binh, cô thấy xúc động và trào dâng sự biết ơn, trân quý công lao của các thế hệ đi trước và càng thấm thía hơn giá trị của hòa bình.

Hoa hậu Tiểu Vy chia sẻ khoảnh khắc trong hậu trường trước lễ diễu hành. Cô cho biết cả đêm không ngủ vì náo nức được gặp các nghệ sĩ và người dân trong lễ diễu hành.

Tiểu Vy hội ngộ dàn nghệ sĩ trong hậu trường. Cô cho biết trong những ngày tập diễu hành ở Hà Nội, thời tiết lúc mưa lúc nắng nhưng các nghệ sĩ đều cố gắng, tập trung. Đặc biệt, Tiểu Vy cảm thấy vui mừng vì dù thời tiết bất lợi nhưng người dân Thủ đô vẫn hết mình, đội mưa để cổ vũ cho các nghệ sĩ nói riêng và các khối diễu hành nói chung.

Tiểu Vy chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ trong lúc diễu hành qua Quảng trường Ba Đình đó là cô không có điện thoại để chụp ảnh do không gặp được ê-kíp. Người đẹp đã mượn điện thoại của một nam diễn viên trong phim Mưa đỏ và của thiếu tá Lê Mai Ly - nữ chiến sĩ công an nhập vai "girl phố" bị cảnh sát cơ động trấn áp trên phố đi bộ - để ghi lại những khoảnh khắc lịch sử đáng nhớ.

Á hậu Châu Anh tự hào chia sẻ khoảnh khắc cùng 200 nghệ sĩ diễu hành qua Quảng trường Ba Đình. "Tôi cùng các cô chú, anh chị nghệ sĩ trong khối văn hoá - thể thao đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A80, để lại một kỷ niệm thật đặc biệt, vừa đáng nhớ vừa tự hào. Hành trình ấy không chỉ là sự nỗ lực hết mình mà còn là những khoảnh khắc gắn kết, sẻ chia đầy ấm áp. Sẽ nhớ mọi người rất nhiều".

Người đẹp chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ bên dàn nghệ sĩ trong lễ diễu hành.