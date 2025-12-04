Gần 40 hoa hậu lội mương, bắt cá ở Cần Thơ

Sau loạt hoạt động khởi tranh tại TPHCM, 36 thí sinh Miss Charm 2025 về TP Cần Thơ, tham gia các hoạt động khám phá văn hóa đậm chất miền Tây như trải nghiệm ẩm thực, lội mương bắt cá, đổ bánh xèo, đạp xe, đi cầu khỉ.

Dàn người đẹp đến từ nhiều quốc gia diện trang phục bà ba, đeo khăn rằn.

Hàng chục hoa hậu, người đẹp quốc tế liên tục chia sẻ hình ảnh thưởng thức nhiều món đặc sản miền Tây và thực hành những câu tiếng Việt vừa học. Nhiều thí sinh còn chủ động lựa chọn nhạc Việt để đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội.

Những hoạt động trải nghiệm là dịp để thí sinh kết nối, tạo nên những kỷ niệm đẹp trong hành trình chinh phục vương miện tại cuộc thi nhan sắc.

María José Chacón Montaño đến từ Colombia cho biết sang Việt Nam, cô cảm thấy thoải mái như đang ở nhà. Ban đầu, người đẹp lo lắng khó thích nghi với ẩm thực Việt, nhưng mọi thứ vượt ngoài mong đợi. “Mỗi món ăn đều rất ngon, từ bánh xèo, bánh mì, cà phê… tôi thật sự rất thích đồ ăn Việt Nam”, đại diện Colombia cho biết.

Những trò chơi tập thể gắn kết các thí sinh.

Hoa hậu, người đẹp từ 36 quốc gia thoải mái trải nghiệm văn hóa, du lịch miền Tây.

Trò chơi đi cầu khỉ, giữ thăng bằng được yêu thích.

Trong quá trình đồng hành với các thí sinh Miss Charm 2025 trong hoạt động trải nghiệm văn hóa, du lịch miền Tây, đại diện Việt Nam Mai Ngô nhập vai hướng dẫn viên du lịch. “Là thí sinh nước chủ nhà, tôi hiểu rõ địa phương của mình. Tôi phải dẫn mọi người đi tham quan, giới thiệu ẩm thực, du lịch, văn hóa. Tại sao mặc trang phục màu này, vì sao đeo khăn rằn, ý nghĩa của nó thế nào, tôi đều phải giải thích để các bạn thí sinh hiểu, vì đây là lần đầu họ đến Việt Nam và họ có rất nhiều câu hỏi”, Mai Ngô chia sẻ.

Miss Charm Ukraine 2025 thích thú khi nhận chiếc khăn rằn - biểu tượng đặc trưng của văn hóa miền Tây Nam Bộ Việt Nam. Cô coi việc được tặng và đeo chiếc khăn là vinh dự, đồng thời truyền cảm hứng để cô tìm hiểu thêm về văn hóa và con người Việt Nam. “Việt Nam như ngôi nhà thứ hai của tôi. Mọi người rất ấm áp, luôn chào đón chúng tôi bằng nụ cười và cái ôm. Tôi thực sự hạnh phúc khi được tìm hiểu về các bạn, về văn hóa, và tất nhiên, cả đồ ăn nữa. Mọi món ăn đều thật tuyệt vời”, người đẹp nói.

Sau chuỗi hoạt động tại Cần Thơ, những người đẹp tranh tài tại Miss Charm 2025 gặp gỡ, giao lưu với sinh viên tại Đại học Nam Cần Thơ.

Điểm dừng chân tiếp theo của cuộc thi là Vũng Tàu (TPHCM) và Tây Ninh.