Công thức tẩy tế bào chết giúp 'thanh lọc' da đầu, mái tóc

Ô nhiễm không khí không chỉ ảnh hưởng sức khỏe hô hấp mà còn gây ra nhiều vấn đề cho mái tóc như khô xơ, kích ứng da đầu, ngứa ngáy, bong tróc. Bụi bẩn trong không khí khi bám vào da đầu nếu không được làm sạch kỹ lưỡng, đúng cách có thể gây tắc nghẽn nang tóc, cản trở việc hấp thụ dinh dưỡng của tóc, dẫn đến gãy rụng, lão hóa.

Bụi mịn trong không khí bám lên bề mặt sợi tóc, phá vỡ lớp biểu bì khiến tóc khô xơ, chẻ ngọn và mất độ bóng.

Ngoài việc gội đầu 2-3 lần/tuần, chị em nên áp dụng thêm bước tẩy da chết cho da đầu 1 lần trong tuần, có tác dụng loại bỏ những phần da chết, bụi bẩn và gàu, làm sạch, ngăn ngừa các bệnh lý da đầu, tạo môi trường thông thoáng để tóc phát triển.

Tẩy tế bào chết cho da đầu còn giúp điều trình quá trình sản xuất bã nhờn, cải thiện tình trạng tóc bết. Bên cạnh đó, bước này cũng góp phần thư giãn, giảm stress, kích thích quá trình lưu thông máu, từ đó hỗ trợ nang tóc phát triển khỏe mạnh.

Bạn có thể tham khảo công thức tẩy tế bào chết da đầu sử dụng các thành phần thiên nhiên thường được người mẫu Huỳnh Thanh Tuyền áp dụng để chăm sóc mái tóc, như sau:

Cựu người mẫu Huỳnh Thanh Tuyền từng trải qua quãng thời gian để mái tóc hư tổn nặng nề. Sau đó, cô dần học cách chăm sóc, cải thiện suối tóc khỏe mạnh và đúc kết được nhiều kinh nghiệm.

Nguyên liệu:

- 1 thìa dầu argan (hoặc có thể thay bằng dầu dừa, dầu olive, jojoba...)

- 1 thìa dầu gội bạn đang dùng

- 2 thìa đường nâu (giúp làm sạch và tẩy tế bào chết nhẹ nhàng)

Cách thực hiện:

- Trộn đều tất cả nguyên liệu trong một bát nhỏ đến khi hỗn hợp hòa quyện.

- Làm ướt tóc và da đầu.

- Thoa hỗn hợp lên da đầu, nhẹ nhàng massage da đầu trong 1-2 phút theo chuyển động tròn.

- Xả sạch lại với nước ấm, rồi gội đầu như bình thường.