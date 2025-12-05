Nữ NSƯT quê gốc Hải Phòng vừa nhận HCV Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm có sắc vóc ra sao?

NSƯT Ốc Thanh Vân mới đây đã vinh dự đoạt HCV trong Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm. Đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của NSƯT Ốc Thanh Vân khi công tác tại sân khấu Kịch Hồng Vân.

Không chỉ là một nghệ sĩ có tài năng trong ngành sân khấu hay các lĩnh vực giải trí, NSƯT Ốc Thanh Vân còn được yêu mến bởi là người truyền cảm hứng làm đẹp, chăm sóc bản thân tốt.

Nữ nghệ sĩ quê gốc Hải Phòng luôn quan tâm đúng mực tới việc chăm da giữ dáng. Vì thế, dù đã là mẹ 3 con nhưng cô vẫn có thân hình cân đối, săn chắc nhờ tập luyện yoga thường xuyên.

NSƯT Ốc Thanh Vân đã có nhiều năm gắn bó với bộ môn này. Những động tác của bà mẹ 3 con thực hiện đều là tư thế khó như nhào lộn, làm xiếc. Bởi, phải có thời gian luyện tập, mở khớp và uốn dẻo cơ thể mới có thể thực hiện thuần thục.

Tập yoga là lựa chọn phổ biến cho phụ nữ sau sinh bởi nó thiên về chuyển động chậm, không làm người tập mất sức hay hụt hơi, tim đập nhanh...

Yoga giúp tĩnh tâm và thư giãn từ cơ thể tới trí óc. Tinh thần tập luyện yoga của Ốc Thanh Vân lan tỏa khắp tới các thành viên trong gia đình, trong đó có các con của cô.

Ngoài việc tập luyện yoga chuyên nghiệp và nghiêm túc, Ốc Thanh Vân còn có chế độ giảm cân rất khoa học. Thay vì nhịn ăn để giảm cân thì cô chọn cho mình những phương pháp khoa học.

Ốc Thanh Vân còn tích cực ăn hoa quả, rau xanh. Nữ MC tiết lộ chế độ ăn uống là một trong những nhân tố có ảnh hưởng lớn nhất đến vóc dáng của mình mà ít người để ý.

Nhờ giảm cân đúng cách, kết hợp cùng ăn uống nên Ốc Thanh Vân luôn giữ được tinh thần lẫn sức khỏe tốt. Đây cũng là bí quyết để nữ MC luôn hạnh phúc và tràn đầy năng lượng.