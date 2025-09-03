Trúc Nhân, Bùi Công Nam và những khoảnh khắc khó quên tại Đại lễ Quốc khánh 2/9

Sáng 2/9, Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) ngập tràn sắc cờ hoa trong không khí trang nghiêm, hùng tráng của Đại lễ mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Các nghệ sĩ đã có mặt từ sớm để chuẩn bị cho Đại lễ. Ảnh: Ngọc Thanh Tâm.

Nhiều nghệ sĩ đã vinh dự xuất hiện trong đội hình diễu hành của khối Văn hóa - Thể thao. Trong số đó, ca sĩ Trúc Nhân là một trong những nghệ sĩ được giao trọng trách biểu diễn sau phần diễu binh, diễu hành của Đại lễ. Trên trang cá nhân, anh đã kể lại hành trình chuẩn bị và cả những kỷ niệm đặc biệt: "Em makeup lúc 10h30 tối 1/9 và có mặt ở điểm tập kết lúc 1h30 sáng 2/9. Em ngoan ngoãn chờ đợi gần 6 tiếng để đến lượt mình xuất hiện và cất cao giọng hát của bản thân".

Tuy nhiên, khi máy quay bắt đầu "zoom cận", màn múa rồng đã vô tình che mặt của anh tạo nên khoảnh khắc "có tiếng nhưng mất hình". Nam ca sĩ đã chia sẻ ảnh chụp màn hình đầy hài hước, dân mạng cũng phải bật cười, đùa rằng đây là "hồi đáp" dành cho những lần Trúc Nhân "ép vũ công" đeo mạng che mặt khi hỗ trợ biểu diễn.

"Con xin nhận 'nghiệp' này từ trời đất trả lại cho con! Sau bao tháng ngày con che mặt dancer" - Trúc Nhân ngậm ngùi chia sẻ.

Thực tế, chỉ vài giây trước và sau khi có khoảnh khắc bị che mặt, Trúc Nhân đã lộ diện rõ nét trên sóng livestream.

Nam rapper Double2T cũng có khoảnh khắc "mất hình còn tiếng" tương tự Trúc Nhân. Anh bình luận dưới bài đăng của đàn anh: "Em makeup cùng giờ với anh nhưng sáng nay em chỉ có tiếng mà không có hình. Anh được như này là đỉnh lắm rồi ạ". Tiết mục có khoảng 80 nghệ sĩ tham gia cùng nhiều vũ công hỗ trợ, là một màn đồng diễn nên việc mỗi người chỉ lên hình vài giây hoặc có thể không được lên sóng là dễ hiểu. Dù xuất hiện trên sóng livestream ra sao, điều khiến các nghệ sĩ tự hào hơn là vinh dự được có mặt tại Quảng trường Ba Đình, góp một phần nhỏ công sức của mình vào không khí hào hùng trong Đại lễ.

Bùi Công Nam "xúc động" chia sẻ khoảnh khắc mình được lên sóng truyền hình. Ảnh: FBNV.

Dù chưa có những khoảnh khắc lên hình trọn vẹn, đây cũng là một kỷ niệm vô cùng đáng nhớ của các nghệ sĩ. Ảnh: Huỳnh Lập.

Trương Thế Vinh cũng là cái tên gây bất ngờ. Anh chia sẻ loạt ảnh kỷ niệm chụp cùng các chiến sĩ tham gia diễu binh. Nhưng vì nắng gắt, tất cả bức ảnh đều bị chói sáng, mờ nhòe. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ viết: "Tiếc quá! Nắng quá không nhìn được màn hình, không biết hình bị cháy hết như vậy. Mấy anh em vô tìm hình đừng giận anh nha. Mặt mấy chú đen thui, mặt anh cũng đen, anh em ta như nhau nha".

Ngay sau khi loạt ảnh được đăng tải, nhiều khán giả để lại những câu nói trêu đùa: "Anh chụp ảnh bằng máy giặt hả?" hay "Các bạn đang kêu anh chụp bằng điện thoại bàn kìa anh Vinh ơi". Tuy nhiên, nhiều người cho rằng chính loạt ảnh "cháy nắng" này mới tạo nên kỷ niệm "có 1-0-2" cho Trương Thế Vinh, phản ánh đúng tinh thần thoải mái, nhiệt huyết của dàn nghệ sĩ - chiến sĩ trong ngày Đại lễ.

Loạt ảnh cháy nắng của "shark Vinh" khiến cư dân mạng không nhịn được cười. Ảnh: FBNV.