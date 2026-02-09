Thụy Vân áp lực khi dẫn loạt chương trình lớn dịp Tết 2026

6 tháng sau khi sinh con thứ 2, Á hậu Thụy Vân liên tục xuất hiện trong các chương trình lớn. Trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, khán giả tiếp tục gặp lại Thụy Vân qua 3 chương trình truyền hình quen thuộc là Hoa xuân ca (28 Tết), Gặp gỡ diễn viên truyền hình, Gala việc tử tế (mùng 2 Tết).

Đảm nhận vai trò MC cho loạt chương trình từng ghi dấu ấn trong dịp Tết Nguyên đán, Thụy Vân cho biết cô gặp nhiều áp lực.

Á hậu Thụy Vân dẫn loạt chương trình lớn dịp Tết 2026.

"Là Á hậu Việt Nam, tôi hiểu mình phải luôn chỉn chu, tỏa sáng mỗi khi xuất hiện trước công chúng”, cô chia sẻ.

Không chỉ đầu tư về nội dung, kiến thức và cảm xúc khi dẫn chương trình, Thụy Vân cho biết mình là người cầu toàn về mặt hình ảnh khi xuất hiện trên truyền hình.

Cô thừa nhận trang phục của mình trên truyền hình gần như không lặp lại mỗi khi lên sóng. Thụy Vân cho rằng đó không phải là sự phô trương mà là cách thể hiện sự tôn trọng khán giả.

Trong loạt chương trình Hoa xuân ca, Gặp gỡ diễn viên truyền hình, Gala việc tử tế, Thụy Vân đều chọn mặc áo dài. Cô được nhà thiết kế Ngọc Lan thực hiện riêng bộ sưu tập mang tên Thanh xuân để biến hóa hình ảnh trong các chương trình dịp Tết.

Thụy Vân mặc các thiết kế trong bộ sưu tập Thanh xuân của NTK Ngọc Lan.

Nhà thiết kế cho biết ở Thụy Vân hội tụ vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại, trí tuệ, bản lĩnh, sự điềm đạm của một MC lâu năm cùng nét dịu dàng, tròn đầy của người phụ nữ vừa bước vào hành trình làm mẹ.

"Những tà áo dài không chỉ tôn dáng, tôn thần thái mà còn kể câu chuyện về thanh xuân - đúng như tên gọi của bộ sưu tập", nhà thiết kế chia sẻ.

Các thiết kế áo dài dành cho Thụy Vân đều được tiết chế tối đa, tập trung vào phom dáng chuẩn mực, tôn vóc dáng mềm mại nhưng không phô diễn, màu sắc trang nhã, dễ gợi cảm xúc hoài niệm.

Mỗi tà áo dài trong bộ sưu tập được thêu tay thủ công trên nền lụa cao cấp, đòi hỏi sự kiên nhẫn và tay nghề cao của những nghệ nhân lành nghề. Họa tiết thêu không cầu kỳ, dàn trải, mà được đặt để có chủ ý để làm bật thần thái người mặc.

Các thiết kế cũng đảm bảo sự thoải mái khi di chuyển để Thụy Vân thoải mái khi đứng dẫn trong thời gian dài nhưng vẫn giữ được nét sang trọng, trang nhã cần có của một người dẫn chương trình truyền hình quốc gia.

Á hậu Việt Nam 2008 giảm hơn 10 kg sau khi sinh con thứ hai.

Thụy Vân hoàn thành việc ghi hình chương trình Hoa xuân ca lúc 2h sáng, sau gần 24 giờ quay liên tục tại TPHCM. Ngay trong đêm, cô ra sân bay về Hà Nội với con.

Thụy Vân sinh con thứ hai hồi tháng 8. Cô đã giảm được hơn 10 kg nhờ ăn uống khoa học. Việc nhanh chóng quay lại làm việc giúp á hậu giữ được năng lượng tích cực và sự tự tin.

Nguyễn Thụy Vân sinh năm 1986, đạt danh hiệu Á hậu 2 tại Hoa hậu Việt Nam 2008 và giải thưởng phụ Thí sinh trả lời ứng xử hay nhất. Cô là gương mặt quen thuộc của chương trình Chuyển động 24h, nhiều năm liên tiếp lọt vào danh sách bình chọn MC ấn tượng của VTV Awards.