Diệu Nhi thành "yêu nữ hàng hiệu"

Diệu Nhi "F5" phong cách

Thời gian qua, Diệu Nhi không ngừng nâng cấp thời trang của bản thân khi "bắt tay" với những ông lớn của nhà mốt thế giới. Bộ ảnh cuối trước thềm khép lại năm 2025 mới đây của cô là minh chứng rõ ràng cho việc "F5" bản thân thành công.

Khác với hình ảnh lầy lội thường thấy, Diệu Nhi khi vào set chụp luôn có sự chỉn chu và nghiêm túc nhất định. Trải qua hơn 10 năm làm nghề, khả năng tạo dáng trước ống kính của nữ chính "Gặp lại chị bầu" đã đạt đến "trình thượng thừa". Theo đó, cô biết điểm mạnh của bản thân, có sự thể hiện tôn trang phục cũng như phụ kiện.

Ở bộ ảnh lần này, Diệu Nhi thử sức với 4 outfits khác nhau. Không chọn sắc xanh - đỏ rực rỡ của mùa lễ hội, cô diện trang phục tông trầm đúng tinh thần thời trang thu đông.

Đặc biệt outfit kết hợp áo măng tô da màu mocha mousse làm bật sự trendy, thời thượng của nữ diễn viên. Bởi màu sắc này được Pantone (một hệ thống màu sắc tiêu chuẩn quốc tế) chọn làm "Màu sắc của năm 2025".

Bộ trang phục thu hút mọi ánh nhìn

Diệu Nhi high fashion lắm rồi, thời trang ngày càng đẳng cấp

Ngoài ra sắc đen được diễn viên lựa chọn xuyên suốt bộ ảnh. Tuy nhiên các kết hợp đa dạng khi phối lưới, khi kết hợp da beo, lúc lại phối jeans khiến Diệu Nhi trở nên thú vị hơn hẳn. Tạm gác lại hình ảnh năng động cá tính, Diệu Nhi thời điểm hiện tại hướng mình đến sự trưởng thành, thanh lịch, tinh tế.

Diệu Nhi ngày càng xinh đẹp

Không dừng lại ở đó, cô từng khiến fan bất ngờ với loạt ảnh street style mang vibe retro. Phong cách này thể hiện tính nghệ, trẻ trung pha chút "high fashion" trong trang phục đời thường. Dễ thấy trong những năm qua, Diệu Nhi không chỉ trung thành với một style nhất định. Cô thử nghiệm từ minimal casual cho street style đến high fashion editorial khi hợp tác với các "ông lớn thời trang".

Trong các bộ ảnh khác, Diệu Nhi lại thể hiện phiên bản mềm mại, nữ tính với các thiết kế tông pastel, váy liền - cho thấy gu thời trang linh hoạt theo hoàn cảnh.

Và rất high fashion

Ngoài sự nâng tầm rõ rệt trong thời trang, năm qua Diệu Nhi còn năng nổ trong các hoạt động nghệ thuật. Dù không tham gia dự án phim nhưng diễn viên "Vu quy đại náo" vẫn đều đặn xuất hiện trước công chúng. Năm 2025 là một năm thong thả nhưng vẫn tạo điểm nhấn của Diệu Nhi. Cô tiết lộ đã nhận rất nhiều lời mời đóng phim, hiện đang lựa chọn kịch bản phù hợp.

Vợ Anh Tú Atus F5 phong cách

Nữ chính "Gặp lại chị bầu" hứa hẹn sẽ trở lại màn ảnh vào 2026. Ngoài ra nhiều điều bất ngờ sẽ được Diệu Nhi bật mí với khán giả trong thời gian tới.