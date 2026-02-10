Những lần về dáng 'thần tốc' sau sinh của Nhã Phương

Hai tuần sau khi sinh con thứ ba, Nhã Phương khoe cơ thể gọn gàng, vòng eo săn chắc, nhìn rõ cơ bụng số 11. Diễn viên cho biết trong 14 ngày sau sinh, cô chủ yếu dành thời gian chăm con, cho bé bú sữa mẹ và chưa bắt đầu tập luyện. Lần mang bầu thứ ba, Nhã Phương tăng khoảng 11 kg ở những tháng cuối thai kỳ, gặp một số vấn đề về nội tiết, da nám sạm.

Vòng hai gọn gàng của Nhã Phương sau hai tuần sinh con thứ ba.

Cuối năm 2023, vợ chồng Nhã Phương đón em bé thứ hai. Chưa đầy một tháng sau sinh, nữ diễn viên cũng nhanh chóng về lại vóc dáng gọn gàng, vòng hai săn chắc. Trong lần mang bầu con trai - bé Hope - bà xã Trường Giang chỉ tăng khoảng 7-8 kg, chủ yếu thay đổi ở phần bụng, còn gương mặt, tay chân vẫn mảnh mai, thon gọn.

Nữ diễn viên có quan điểm "Chăm con không quên chăm mình", nên luôn dành thời gian để rèn luyện sức khỏe, chăm chút vóc dáng song song với việc chăm con. Ở lần sinh bé Hope, chưa đầy hai tháng sau sinh, Nhã Phương đã dần quay trở lại guồng tập luyện với các động tác yoga nhẹ nhàng nhằm giảm nhức mỏi, cải thiện độ linh hoạt, dẻo dai cho cơ thể. Sau khi cơ thể đã hồi phục, cô kết thân với bộ môn chạy bộ, tập sexy dance.

Nhã Phương khoe vóc dáng sau vài tuần sinh con thứ hai hồi cuối năm 2023.

Trước khi đón em bé thứ ba, trong một cuộc phỏng vấn, Trường Giang từng đùa vui rằng Nhã Phương không phải là "người thường" khi về dáng rất nhanh sau cả hai lần sinh nở. Còn Nhã Phương thú nhận sau khi sinh bé đầu lòng, cô ám ảnh về vấn đề cân nặng để nhanh trở lại với công việc nên dần hình thành thói quen ăn uống điều độ, tích cực tập luyện.

Nhã Phương, sinh năm 1990 ở Đắk Lắk, diễn xuất từ năm 19 tuổi. Cô góp mặt trong các phim điện ảnh như Quả tim máu, Vừa đi vừa khóc, 49 ngày, Tuổi thanh xuân, Zippo, mù tạt và em, Cây táo nở hoa... Cô kết hôn với Trường Giang, 43 tuổi, vào tháng 9/2018 sau bốn năm gắn bó. Đến nay, họ có ba người con đủ nếp - tẻ.

Gia đình nhỏ của Trường Giang - Nhã Phương.

Lần sinh con gái đầu lòng - bé Destiny, hiện 7 tuổi, vợ chồng nữ diễn viên không công bố trước truyền thông. Họ cũng thường giấu mặt các con trong những bức ảnh chụp gia đình để giữ cho con cuộc sống bình thường. Gần đây, vợ chồng cô cởi mở hơn trong việc chia sẻ những khoảnh khắc khôn lớn của con.