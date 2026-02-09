Hà Trúc Linh, Thanh Thủy và dàn hoa hậu đọ sắc

Tối 7/2, Hoa hậu Hà Trúc Linh tới tham dự lễ trao giải tại TPHCM. Cô nổi bật trên thảm đỏ khi diện bộ váy có họa tiết độc đáo, khoe đôi chân thon dài.

Hà Trúc Linh lựa chọn thiết kế với những họa tiết đặc trưng trong nét văn hoá Ê Đê được đính kết khéo léo trên phom dáng hiện đại, thể hiện niềm tự hào với bản sắc Việt.

Người đẹp chọn phong cách trang điểm với son đỏ ấn tượng, uốn tóc xoăn bồng bềnh và đeo trang sức ton-sur-ton với màu váy để hoàn thiện vẻ ngoài.

Sau hơn nửa năm đăng quang, Hoa hậu Hà Trúc Linh thử nghiệm nhiều phong cách, nỗ lực ghi dấu ấn trong lòng công chúng. Bên cạnh việc hoàn thành chương trình học tại Đại học Tài chính Marketing TPHCM, Hà Trúc Linh tích cực hoạt động từ thiện, xã hội. Cô cũng dự định học cao hơn về chuyên ngành truyền thông, marketing để phục vụ định hướng công việc trong tương lai.

Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy gây chú ý khi xuất hiện trên thảm đỏ trong bộ váy tông màu trắng, trễ vai quyến rũ.

Thiết kế đi kèm áo choàng lộng lẫy với họa tiết sen được in nổi một cách tinh tế trên nền vải trắng. Thanh Thủy cũng sử dụng hoa sen trắng như phụ kiện cài đầu để tôn lên vẻ đẹp tinh khiết, thanh lịch.

Hoa hậu Quốc tế 2024 đảm nhận vai trò công bố kết quả trong lễ trao giải. Cô gây ấn tượng với lối ăn nói duyên dáng, khéo léo.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Quốc tế, Thanh Thủy ngày càng được yêu mến. Trong suốt nhiệm kỳ, cô đã nỗ lực quảng bá các nét đẹp của văn hóa, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Hoa hậu H'Hen Niê bí ẩn với sắc đen và phụ kiện đội đầu lạ mắt trên thảm đỏ.

Hoa hậu Ngọc Châu diện bộ váy lụa xanh, thêu họa tiết rồng ấn tượng.

Á hậu Ngọc Hằng nổi bật với sắc cam trên thảm đỏ.

Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Á hậu Tường San cùng chọn tông màu đen thanh lịch, quý phái.

Á hậu Phương Anh chọn tông màu nude ngọt ngào, trong khi đó Á hậu Quỳnh Châu tự tin khoe bụng bầu trên thảm đỏ.

Hoa hậu Lương Thùy Linh, Á hậu Ngọc Thảo diện váy áo lộng lẫy.