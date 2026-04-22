'Cuộc chiến' đồng hồ tiền tỷ của các nàng dâu hào môn

Đi sự kiện cùng ông xã cuối tháng 5/2024, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tạo điểm nhấn phong cách bằng chiếc đồng hồ Richard Mille đáng giá cả gia tài.

Phu nhân phó chủ tịch SHB Đỗ Vinh Quang lần đầu được trông thấy đeo tác phẩm này tại một event của nhà chồng sau đám cưới năm 2022.

Thiết kế RM 07-01 Ladies Rose Gold Onyx Snow Diamond Set của Richard Mille có phần vỏ làm từ vàng hồng 18K, mặt số đá onyx được tô điểm bằng những viên kim cương đính thủ công tinh xảo, tạo hiệu ứng lấp lánh như tuyết. Món phụ kiện được rao giá 350.000 USD (hơn 9,2 tỷ đồng) trên Wrist Aficionado.

Là vợ doanh nhân Minh "Nhựa" - một trong những "tay chơi Richard Mille khét tiếng" tại Việt Nam, Mina Phạm cũng sở hữu bộ sưu tập đồng hồ xa xỉ đáng mơ ước. Tháng 9/2025, cô khoe mẫu RM 74-01 cá tính vừa bổ sung vào tủ đồ triệu đô.

Richard Mille RM 74-01 Automatic Winding Tourbillon được rao bán trên các trang web uy tín với giá dao động 400.000 - 550.000 USD (hơn 10,5 tỷ - 14,5 tỷ đồng), trở thành một trong những phụ kiện đắt đỏ bậc nhất của bà mẹ hai con.

Tác phẩm sử dụng bộ chuyển động CRMT6 - phiên bản mới của cỗ máy tourbillon tự động hoàn toàn. Phiến đỡ và cầu nối của RM 74-01 được chế tác từ titan cấp 5 - loại hợp kim tương thích sinh học, chống ăn mòn cao và có độ cứng vượt trội. Với thành phần gồm 90% titan cấp 5, 6% nhôm và 4% vanadi, hợp kim này càng tăng cường tính chất cơ học của vật liệu, lý giải tại sao nó được sử dụng rộng rãi trong ngành hàng không vũ trụ, hàng không dân dụng và ôtô. Rotor hình học biến thiên được tích hợp vào bộ máy CRMT6 nhằm tối ưu hóa chuyển động lên dây cót, cho phép điều chỉnh rotor theo mức độ vận động của người dùng. Đồng hồ có khả năng dự trữ năng lượng khoảng 50 giờ.

Ngoài ra, hot mom 36 tuổi còn được chồng đại gia tặng không ít thiết kế Richard Mille siêu xa xỉ như: RM 71-02 Automatic Tourbillon Talisman phiên bản Gloria (sản xuất giới hạn 7 chiếc trên toàn cầu); RM 07-01 Automatic Winding Coloured Ceramics màu Lavender Pink 265.000 USD (gần 7 tỷ đồng); RM 07-01 Gold Carbon TPT 260.000 USD (hơn 6,8 tỷ đồng).

Cựu người mẫu Đào Lan Phương - con dâu tỷ phú Hoàng Kiều - liên tục sử dụng đồng hồ Richard Mille RM 07-01 và phối cùng đủ kiểu váy áo.

RM 07-01 Gold Carbon TPT gây ấn tượng bởi lớp vỏ pha trộn giữa vàng với carbon TPT, mặt số nạm sapphire và onyx đen tuyền, được yết 275.000 USD (hơn 7,2 tỷ đồng) trên Wrist Aficionado.

Hôm 9/4, Huyền Baby cùng ông xã - doanh nhân Quang Huy - đi ăn tối tại một nhà hàng trên cao ở TP HCM nhân kỷ niệm 13 năm cưới và 15 năm gắn bó. Trong buổi hẹn hò lãng mạn, "chị đẹp" 37 tuổi đeo nhẫn kim cương "khổng lồ" và đồng hồ kim cương lấp lánh.

Thiết kế Classic Butterfly cỡ 33 mm từ thương hiệu Graff tiêu tốn 153.000 USD (hơn 4 tỷ đồng). Đồng hồ được chế tác tinh xảo từ vàng trắng, nạm kim cương theo hình cánh bướm đối xứng, sử dụng dây đeo satin đen và trang bị bộ máy quartz.

"Mỗi tác phẩm Graff đều là độc nhất vô nhị. Do đó, kích thước hay trọng lượng kim cương có thể khác nhau đôi chút khi xuất xưởng", trang web của hãng cho hay. Với dòng Classic Butterfly, tổng số kim cương nặng khoảng 9,34 carat.

Tháng 10/2025, Tăng Thanh Hà dành thời gian gặp gỡ, trò chuyện và thổi nến cùng Lương Mạnh Hải nhân dịp cô tròn 39 tuổi. Con dâu "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn mặc trang phục tối giản và tạo điểm nhấn bằng đồng hồ cao cấp.

Mẫu Rolex dòng Oyster Perpetual Datejust được bán ở mức gần 1,4 tỷ đồng, làm từ vàng 18K, đính kim cương trên viền vỏ và mặt số, sử dụng kính sapphire chống xước. Thương hiệu Thụy Sĩ cho biết công đoạn khảm đá được thực hiện thủ công tỉ mỉ bởi đội ngũ thợ kim hoàn lành nghề. Họ căn chỉnh chính xác vị trí, hướng và độ cao từng viên kim cương nhằm đạt đến "sự hoàn thiện tinh xảo". Đồng hồ lên dây cót tự động hai chiều thông qua rotor Perpetual, có khả năng dự trữ năng lượng khoảng 55 giờ, chống nước ở độ sâu 100 mét.