Phương Oanh chọn phong cách tối giản dự đám cưới Việt Hoa

Cô tiết chế phụ kiện, ưu tiên các thiết kế nhỏ nhắn và kiểu tóc búi gọn gàng, giúp diện mạo thêm sang trọng mà không cầu kỳ. Sự kết hợp giữa chất liệu mềm mại, bảng màu trung tính và lối trang điểm nhẹ nhàng mang đến cho Phương Oanh vẻ thanh lịch, đúng tinh thần "less is more" đang được nhiều ngôi sao theo đuổi.

Trong ngày vui của Việt Hoa, Phương Oanh hội ngộ nhiều diễn viên VFC. Cô cùng các đồng nghiệp gửi lời chúc phúc đến đàn em.

Phương Oanh đeo vòng cổ và hoa tai của Van Cleef & Arpels, nhẫn Tiffany, Cartier khi dự hôn lễ Việt Hoa tối 30/5. Ảnh: Tùng Đinh

Phương Oanh hội ngộ nghệ sĩ Tú Oanh - đóng vai mẹ của cô trong 'Hương vị tình thân'. Ảnh: Tùng Đinh

Phương Oanh - Việt Hoa vốn có mối quan hệ thân thiết nhiều năm. Không chỉ gắn bó ngoài đời, cả hai còn đồng hành cùng nhau trong nhiều vai diễn. Dự án gần nhất cả hai cùng tham gia là Gió ngang khoảng trời xanh (2025). Khi đó, Phương Oanh thủ vai Mỹ Anh còn Việt Hoa đảm nhận vai Kim Ngân, là bạn bè thân thiết, luôn "chia ngọt sẻ bùi" trong cuộc sống. Trước đó, cả hai còn diễn chung với nhiều vai tính cách đối lập, như trong Hương vị tình thân (2021) và Cô gái nhà người ta (2020). Cặp diễn viên thường được khán giả khen khả năng biến hóa với nhiều dạng vai, tính cách.

Trước khi tổ chức đám cưới tại một khách sạn 5 sao ở Hà Nội, Việt Hoa - Trọng Trí chức lễ ăn hỏi và lễ đón dâu hôm 7/3 tại tư gia nhà gái ở Yên Bái cũ (nay là Lào Cai). Cả hai đăng ký kết hôn từ 2021 nhưng phải hoãn đám cưới vì dịch Covid-19 . Sau đó, họ bận rộn với các dự án phim nên giờ mới có thời gian tổ chức các nghi lễ theo phong tục truyền thống. Kể về chuyện tình, Việt Hoa nói cô và Trọng Trí học cùng lớp nhưng không nói chuyện suốt hai năm đầu. Đến năm thứ ba, cả hai mới có dịp gần gũi khi làm cùng trích đoạn thi học kỳ và yêu nhau lúc nào không biết. Sau khi tốt nghiệp, cả hai song hành cả trong công việc lẫn cuộc sống.

Việt Hoa - Trọng Trí trong hôn lễ tối 30/5. Ảnh: Tùng Đinh

Phương Oanh sinh năm 1989, khởi nghiệp bằng nghề mẫu trước khi bén duyên với truyền hình. Cô nổi tiếng với các phim: Hoa bay, Lặng yên dưới vực sâu, Ngược chiều nước mắt, Quỳnh Búp Bê, Hương vị tình thân, Gió ngang khoảng trời xanh...

Diễn viên đăng ký kết hôn với doanh nhân Hòa Bình tại quê nhà ở phường Liêm Chính, Phủ Lý, Hà Nam (nay là tỉnh Ninh Bình) vào tháng 6/2023. Tới tháng 7/2023, họ tổ chức lễ ăn hỏi. Cuối năm đó, Phương Oanh mang song thai. Do đó, họ hoãn lại kế hoạch tổ chức đám cưới. Diễn viên sinh con Jimmy - Jenny hồi tháng 5/2024.

Việt Hoa và Trọng Trí cùng sinh năm 1996, tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Nữ diễn viên được chú ý từ khi tham gia phim Cô gái nhà người ta, sau đó liên tục xuất hiện trên sóng giờ vàng VTV với các phim: Những ngày không quên, Trở về giữa yêu thương, Hương vị tình thân, Mình yêu nhau bình yên thôi, Độc đạo... Trong khi đó, Trọng Trí đảm nhận vai nhỏ trong các phim: Đừng làm mẹ cáu, Đừng nói khi yêu, Trở về giữa yêu thương... Họ từng đóng chung một số phim, trong đó có Gió ngang khoảng trời xanh.