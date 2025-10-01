Loạt đồng hồ chục tỷ đồng của vợ đại gia Minh 'Nhựa'

Mina Phạm thường đăng nhiều hình ảnh cho thấy cuộc sống nhung lụa với những chuyến du lịch đắt đỏ và tủ đồ tràn ngập sản phẩm từ các nhà mốt cao cấp. Bên cạnh loạt túi Hermes hàng chục tỷ đồng, người đẹp 35 tuổi còn được chồng đại gia tặng nhiều mẫu đồng hồ Richard Mille đáng giá cả gia tài.

Mới đây, cô khoe loạt phụ kiện vừa sắm và chú thích: "Đồ chơi mới của tôi". Nổi bật giữa nhiều sản phẩm Chanel là chiếc đồng hồ RM 74-01 Automatic Winding Tourbillon, được rao bán trên các trang web uy tín với giá dao động 400.000 - 550.000 USD (10,5 tỷ - 14,5 tỷ đồng).

Thiết kế này sử dụng bộ chuyển động CRMT6 - phiên bản mới của cỗ máy tourbillon tự động hoàn toàn. Phiến đỡ và cầu nối được chế tác từ titan cấp 5 - loại hợp kim tương thích sinh học, chống ăn mòn cao và có độ cứng vượt trội. Với thành phần gồm 90% titan cấp 5, 6% nhôm và 4% vanadi, hợp kim này càng tăng cường tính chất cơ học của vật liệu, lý giải tại sao nó được sử dụng rộng rãi trong ngành hàng không vũ trụ, hàng không dân dụng và ôtô.

Rotor hình học biến thiên được tích hợp vào bộ máy CRMT6 nhằm tối ưu hóa chuyển động lên dây cót, cho phép điều chỉnh rotor theo mức độ vận động của người dùng. Đồng hồ có khả năng dự trữ năng lượng khoảng 50 giờ.

Quý hiếm nhất trong tủ Richard Mille của Mina Phạm là siêu phẩm RM 71-02 Automatic Tourbillon Talisman phiên bản Gloria, được sản xuất giới hạn 7 chiếc trên toàn cầu, có giá trên 10 tỷ đồng.

Phần vỏ được chế tác bằng vàng trắng, đính 967 viên đá quý, gồm kim cương, sapphire vàng và hồng, spinel đen, spessartite, opal hồng, onyx và hematite, nặng tổng cộng 5,26 carat.

RM 71-02 Automatic Tourbillon Talisman sử dụng bộ chuyển động CRMT1 - bộ máy in-house thứ 8 và cũng là cỗ máy tourbillon tự động đầu tiên của hãng. Đây được xem là thành tựu kỹ thuật sau 1.000 giờ nghiên cứu và phát triển, khi cơ chế tourbillon được tích hợp vào tâm của bộ chuyển động chỉ dày 6,2 mm và nặng vỏn vẹn 8 gram. Đồng hồ có khả năng dự trữ năng lượng trong 50 giờ và chống nước ở độ sâu 50 mét.

Có bề ngoài nổi bật không kém là dòng RM 07-01 Automatic Winding Coloured Ceramics màu Lavender Pink, được rao bán ở mức 265.000 USD (khoảng 7 tỷ đồng) trên Icebox, trong khi một số đơn vị bán lẻ tại Việt Nam yết giá hơn 7 tỷ đồng.

Chất liệu mặt đồng hồ là loại gốm tương thích sinh học cấu thành từ hơn 95% zirconia, có khả năng chống ăn mòn, chống trầy xước và độ bền vượt trội so với sapphire. Viền mặt được làm từ vàng trắng.

Đây là dòng đồng hồ cơ lộ máy tự động CRMA2, có hệ thống hình học biến thiên nhằm tối ưu hóa chuyển động lên dây cót của rotor, nghĩa là quá trình lên dây cót sẽ điều chỉnh tùy theo mức độ vận động của người dùng. Nó có khả năng dự trữ năng lượng trong 50 giờ và chống nước ở độ sâu 50 mét, sử dụng titan cấp 5 cho phiến đỡ và cầu nối.

Nhân dịp kỷ niệm 9 năm cưới, Minh "Nhựa" tặng bà xã thiết kế RM 07-01 Gold Carbon TPT cá tính.

Lớp vỏ được pha trộn giữa vàng với carbon TPT, mặt đồng hồ nạm sapphire và onyx đen tuyền, có giá 260.000 USD (gần 6,9 tỷ đồng).

Mina Phạm tên thật Phạm Thị Hồng Nga, sinh năm 1990, ở bên Minh "Nhựa" sau khi anh ly thân vợ đầu. Cả hai có giai đoạn đối mặt sóng gió tình cảm trước khi hạnh phúc như hiện tại. Doanh nhân sinh năm 1983 từng mô tả đây là "cuộc tình đầy trắc trở, bão táp phong ba, nhưng chân tình và thời gian đủ làm mọi thứ tốt đẹp dần lên". Họ có hai con chung, ngoài ra Minh "Nhựa" còn có ba con riêng với vợ cũ.