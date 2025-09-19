Vợ đại gia Minh 'Nhựa' sắm đồng hồ hơn 10 tỷ đồng

Trên trang cá nhân, Mina Phạm khoe loạt phụ kiện vừa sắm và chú thích: "Đồ chơi mới của tôi". Nổi bật giữa nhiều sản phẩm Chanel là chiếc đồng hồ mặt đen cá tính từ thương hiệu cao cấp Richard Mille.

Thiết kế RM 74-01 Automatic Winding Tourbillon được rao bán trên các trang web uy tín với giá dao động 400.000 - 550.000 USD (10,5 tỷ - 14,5 tỷ đồng), trở thành một trong những món đồ đắt đỏ bậc nhất của bà mẹ hai con.

Tác phẩm sử dụng bộ chuyển động CRMT6 - phiên bản mới của cỗ máy tourbillon tự động hoàn toàn.

Trước đó, CRMT1 - bộ máy in-house thứ 8 và cũng là cỗ máy tourbillon tự động đầu tiên của Richard Mille - được xem như thành tựu kỹ thuật sau 1.000 giờ nghiên cứu và phát triển, khi cơ chế tourbillon được tích hợp vào tâm của bộ chuyển động chỉ dày 6,2 mm và nặng vỏn vẹn 8 gram.

Phiến đỡ và cầu nối của RM 74-01 được chế tác từ titan cấp 5 - loại hợp kim tương thích sinh học, chống ăn mòn cao và có độ cứng vượt trội. Với thành phần gồm 90% titan cấp 5, 6% nhôm và 4% vanadi, hợp kim này càng tăng cường tính chất cơ học của vật liệu, lý giải tại sao nó được sử dụng rộng rãi trong ngành hàng không vũ trụ, hàng không dân dụng và ôtô.

Rotor hình học biến thiên được tích hợp vào bộ máy CRMT6 nhằm tối ưu hóa chuyển động lên dây cót, cho phép điều chỉnh rotor theo mức độ vận động của người dùng. Đồng hồ có khả năng dự trữ năng lượng khoảng 50 giờ.

Mina Phạm tên thật Phạm Thị Hồng Nga, sinh năm 1990, ở bên Minh "Nhựa" sau khi anh ly thân vợ đầu. Cả hai có giai đoạn đối mặt sóng gió tình cảm trước khi hạnh phúc như hiện tại. Doanh nhân sinh năm 1983 từng mô tả đây là "cuộc tình đầy trắc trở, bão táp phong ba, nhưng chân tình và thời gian đủ làm mọi thứ tốt đẹp dần lên". Họ có hai con chung, ngoài ra Minh "Nhựa" còn có ba con riêng với vợ cũ.