Chi chục triệu đồng săn hàng hiệu dịp Black Friday

Trung tâm thương mại nằm trên đường Võ Chí Công (Tây Hồ) là nơi quy tụ hàng loạt thương hiệu thời trang quốc tế nổi tiếng như Zara,Hermès, Uniqlo, Muji, Puma, Mango... Black Friday năm nay, nhiều đơn vị ưu đãi lên đến 80%.

Nhiều cửa hàng treo biển đỏ chữ trắng rực rỡ với thông điệp 'toàn bộ giảm 50%' để thu hút người tiêu dùng.

Các mặt hàng giảm giá phổ biến gồm quần áo, giày dép, túi xách và phụ kiện… từ nhiều thương hiệu lớn.

Thay vì giảm giá sâu, nhiều thương hiệu áp dụng chương trình mua 1 tặng 1 để kích cầu và giảm lượng hàng tồn.

Dù treo biển giảm đến 80%, thực tế nhiều thương hiệu chỉ giảm phổ biến 10-20%. Sản phẩm giảm sâu chủ yếu là hàng tồn kho, lỗi mốt hoặc kích cỡ kén khách, trong khi nhiều bộ sưu tập mới không giảm.

Gian hàng mỹ phẩm cao cấp luôn kín người ghé. Phần lớn khách chỉ ngửi mùi hương, test màu son rồi nhanh chóng rời đi.

Tiến Anh có mặt lúc 19h, chủ yếu săn quần áo giảm 40% - theo anh, đây là mức giảm nhiều nhất trong năm của thương hiệu chuyên về quần áo và phụ kiện nổi tiếng đến từ Tây Ban Nha. Anh mua 7 bộ quần áo, tổng trị giá hơn 10 triệu đồng.

Ngoài ra, anh còn mua một thỏi son, trị giá 1,2 triệu đồng.

Cảnh mua bán ở những cửa hàng trở nên tấp nập hơn nhiều so với ngày thường. Tuy nhiên, không có tình trạng chen lấn hay xô đẩy để mua hàng.

Một cửa hàng thời trang giảm đến 80% thu hút khách xếp hàng chờ vào. Chương trình kéo dài từ 20/11 đến 30/11, nên dù không mua sắm đúng ngày Black Friday, khách vẫn được hưởng ưu đãi.

Các mẫu quần áo giảm đến 80% chủ yếu là hàng lẻ size, ít mẫu mã đẹp nên khách phải chọn khá kỹ mới tìm được món ưng ý.

Gia Linh cùng bạn bè đến trung tâm thương mại lúc 20h30. Cô không gặp khó khăn khi chọn đồ, nhưng thừa nhận mức giảm giá không đáng kể. 'Tôi thấy giá không giảm nhiều lắm. Hôm nay tôi mua mấy món không giảm vì những món tôi thích thì không nằm trong danh mục sale', Gia Linh (giữa) nói.

Cả nhóm chi hơn 7 triệu đồng, riêng Gia Linh tiêu khoảng 3 triệu đồng. 'Bọn em thấy vui vì vừa mua được đồ vừa có thời gian đi chơi cùng nhau', cô chia sẻ.

Một cửa hàng giày dép và túi xách nữ vẫn đông khách nhờ chương trình giảm 50% cho gần 80% mẫu đang bán.

Ngọc Quỳnh, 22 tuổi, tranh thủ chọn vài mẫu túi mới. Ngoài những sản phẩm giảm 50%, cô còn để mắt tới một số thiết kế trong bộ sưu tập vừa ra mắt.

Sau hơn vài tiếng mua sắm, Ngọc Linh cho biết đã săn được ba đôi giày. Theo cô, giày là mặt hàng giảm sâu nhất. 'Tôi mua theo chương trình mua 1 tặng 1, khoảng 1,1 triệu đồng/đôi; đôi còn lại được giảm 20%, từ 2,6 triệu xuống khoảng 2,1 triệu', cô nói.

Nhận xét về Black Friday, Linh cho biết: 'Ngày thường em cũng hay đi mua đồ nên thấy hôm nay giá không giảm hơn là mấy. Mức sale cũng không quá nhiều'.

Tại một số khu vực không có chỗ nghỉ, nhiều người mệt mỏi phải ngồi xuống đất tranh thủ thư giãn.

Bên cạnh một số cửa hàng đông khách ra vào liên tục, nhiều nơi dù treo biển giảm đến 50% vẫn vắng khách. Nhân viên cho biết chương trình khuyến mại thường kéo dài vài ngày đến một tuần, nên lượng khách khó đạt đỉnh trong một ngày.