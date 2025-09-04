BTV Minh Trang Thời sự VTV gây sốt

Biên tập viên Hồng Nhung xuất hiện trong bản tin đặc biệt sáng 2/9 trong tà áo dài của Nguyễn Thơ Thơ.

Sáng 2/9, cả nước hân hoan trong không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 trên sóng truyền hình đã được đồng hành cùng giọng dẫn truyền cảm, chuẩn mực của biên tập viên Hồng Nhung.

Xuất hiện trong tà áo dài màu vàng đầy thanh lịch mà không kém phần rực rỡ, nữ MC góp phần truyền tải trọn vẹn không khí trang nghiêm, tự hào của sự kiện trọng đại này đến hàng triệu khán giả bằng phong thái chững chạc cùng lối dẫn mạch lạc.

BTV Minh Trang cũng mặc áo dài của NTK Nguyễn Thơ Thơ trong bản tin Thời sự 19h trên VTV1 ngày 2/9.

Tối cùng ngày, màn xuất hiện của BTV Minh Trang trong bản tin Thời sự 19h trên VTV1 tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý. Diện tà áo dài đỏ rực cùng họa tiết sao vàng và hoa sen, nữ BTV khiến mạng xã hội “dậy sóng” bởi hình ảnh vừa sang trọng, vừa đậm niềm tự hào dân tộc. Cô gây ấn tượng mạnh bởi diện mạo chỉn chu và nét đẹp nền nã, kiểu tóc thả tự nhiên, lối trang điểm nhẹ nhàng càng tôn lên thần thái dịu dàng, trang nghiêm nhưng đầy cuốn hút.

Đặc biệt, tà áo dài đỏ không chỉ gợi liên tưởng đến hình ảnh biểu tượng của phụ nữ Việt Nam mà còn gắn liền với hai biểu tượng đầy tự hào. Sao vàng - biểu tượng của lá cờ Tổ quốc và hoa sen - quốc hoa tinh khiết, được thêu tinh xảo trên nền đỏ rực như một lời nhắc nhở về lịch sử hào hùng của dân tộc.

BTV Minh Trang với chiếc áo dài đỏ đặc biệt ở hậu trường bản tin.

NTK đứng sau những tà áo dài gây sốt đó là Nguyễn Thơ Thơ, người đã góp công không nhỏ trên hành trình biến chất liệu nhung truyền thống thành biểu tượng thời trang đương đại.

Khi nhận được lời mời thiết kế áo dài cho bản tin đặc biệt Quốc khánh, Nguyễn Thơ Thơ thừa nhận cảm xúc đầu tiên lóe lên trong đầu chính là hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng. “Bằng mọi giá, mình phải đưa được chi tiết ngôi sao vàng lên áo nhưng không thể làm qua loa. Đó là quốc kỳ, là biểu tượng thiêng liêng, vừa phải ý nghĩa vừa phải đẹp và hợp lý, mà để đưa hình ảnh quốc kỳ lên trang phục sao cho hài hòa thì không hề đơn giản”, NTK chia sẻ.

NTK Nguyễn Thơ Thơ.

Sau nhiều bản phác thảo, cuối cùng cô chọn được phương án ưng ý, đáp ứng đủ các tiêu chí. Tuy nhiên, quỹ thời gian không còn nhiều. Khâu chuẩn bị phải tiến hành trong gấp rút trong khi biên tập viên có lịch trình dày đặc sát ngày lễ nên gần như không có thời gian để sửa đồ.

“Khi bắt tay vào làm, mình chỉ nghĩ đơn giản là sẽ làm hết sức, không bao giờ làm cho xong. Mỗi đường kim, mũi chỉ đều gửi gắm tâm tư, tình cảm của mình và các nghệ nhân. May mắn là trong giây phút thiêng liêng của Tổ quốc, với giọng đọc truyền cảm của Minh Trang và Hồng Nhung, những thiết kế của mình đã được lan tỏa rộng rãi”, Thơ bày tỏ.

