Diễn viên Lâm Thái lấy trộm túi xách của Hoa hậu Mexico

Tối 6/12, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đơn vị đã xác định và bắt giữ nghi phạm trộm tài sản của Hoa hậu Mexico chỉ sau vài giờ tiếp nhận tin báo.

Hoa hậu Mexico nhận lại túi đồ bị trộm.

Rạng sáng cùng ngày, Leon Yuriar Angela Michelle - Miss Cosmo Mexico - đã trình báo bị mất túi xách khi tham gia sự kiện tại Quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương - Đà Lạt) tối 5/12. Cô cho biết trong đó có thẻ tín dụng, máy ảnh, khoảng 40 triệu đồng và nhiều vật dụng cá nhân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an phường Xuân Hương - Đà Lạt đã truy xét và bắt giữ Nguyễn Lâm Thái (25 tuổi, trú TPHCM), một diễn viên tham gia sự kiện, là người lấy trộm tài sản. Tại cơ quan công an, Thái đã thừa nhận hành vi và giao nộp lại toàn bộ tang vật.

Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt làm việc với người trộm túi xách.

Nhận lại tài sản, Hoa hậu Mexico gửi lời cảm ơn lực lượng công an Việt Nam vì đã nhanh chóng điều tra, giúp cô cảm thấy an tâm và trân trọng tinh thần trách nhiệm của công an Đà Lạt. Vụ việc đang được tiếp tục xử lý theo quy định.