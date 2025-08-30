'Trang phục yêu nước' của sao Việt mùa đại lễ 2/9

Á hậu Thúy Vân khẳng định lòng tự hào dân tộc qua cách kết hợp màu đỏ - vàng nổi bật mà hài hòa.

Diễn viên Phan Minh Huyền yêu kiều trong tà áo dài gấm mềm mại và khăn choàng bay bổng.

Diễn viên Hồng Diễm sử dụng nón lá sao vàng làm điểm nhấn trên nền xiêm y hồng pastel tại buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành.

Tham gia đêm nhạc "Tổ quốc trong tim", ca sĩ Tóc Tiên chọn áo dài đỏ chiết eo tôn dáng, thêu họa tiết hoa sen tiệp màu.

Hoa hậu Thanh Thủy có phụ kiện độc đáo là chiếc bánh "macaron lá cờ" nhỏ xinh.

Hoa hậu Lương Thùy Linh cho biết không phải người Tày nhưng cô sinh ra tại Cao Bằng nên vẫn mặc trang phục truyền thống của đồng bào để "cảm nhận rõ nhịp đập thiêng liêng của quê hương trong từng sợi vải".

NSƯT Xuân Hinh lên đồ ăn ý cháu ngoại và tiết lộ: "Hai ông cháu may vài bộ áo dài mới đi chơi Quốc khánh đây ạ".

Hướng đến hình ảnh năng động hơn, hoa hậu Bảo Ngọc phối áo thun in chữ "Vietnam" cùng quần âu tối giản.

Vợ chồng diễn viên Ngọc Huyền - Đình Tú hòa chung không khí rộn ràng: "Học nghĩa trước, học văn sau/ Học yêu nước trước khi học yêu nhau".

Á hậu Hoàng Oanh xuống phố trong set váy áo nữ tính và đeo túi cói mô phỏng quốc kỳ.

Chi Pu lăng-xê áo đỏ sao vàng khi biểu diễn trên sân khấu concert Sao nhập ngũ và tự nhận xét "đồng chí Thùy Chi đã cháy hết mình".