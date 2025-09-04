Sắc vóc nữ biên tập viên dẫn trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành A80

Vào sáng 2/9 vừa qua, khán giả cả nước theo dõi lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 trên sóng truyền hình đã được đồng hành cùng giọng dẫn truyền cảm, chuẩn mực của biên tập viên - MC Hồng Nhung và Hạnh Phúc.

Với phong thái chững chạc cùng lối dẫn mạch lạc, nữ MC góp phần truyền tải trọn vẹn không khí trang nghiêm, tự hào của sự kiện trọng đại này đến hàng triệu khán giả. Trước đó, cô cũng là nữ BTV dẫn các chương trình chào mừng Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 như: Thời cơ vàng, Tổ quốc trong tim,...

MC Hồng Nhung không phải gương mặt xa lạ với công chúng. Cô là người dẫn quen thuộc của chương trình Cà phê Sáng, Giai điệu tự hào, Điều ước thứ 7.

Một trong những dấu ấn đậm nét của Hồng Nhung khi lên sóng truyền hình là tà áo dài.

Hình ảnh nữ MC với những bộ áo dài nền nã, trang nhã, kết hợp cùng phong thái nhẹ nhàng, chuẩn mực, đã trở nên quen thuộc với khán giả cả nước.

Những lúc không lên sóng truyền hình, Hồng Nhung ở đời thường lại mang đến một hình ảnh khác biệt.

Cô ưu tiên lựa chọn trang phục trẻ trung, thoải mái, hướng đến phong cách thanh lịch, nữ tính nhưng vẫn hiện đại.

Nữ MC thường diện váy nhẹ nhàng hay những set đồ năng động phù hợp với nhịp sống hàng ngày. Gu thời trang này giúp Hồng Nhung vừa giữ được sự tinh tế, vừa toát lên nét tươi trẻ, gần gũi.

Không chỉ ghi dấu trong nghề nhờ giọng dẫn và phong thái, Hồng Nhung còn được đồng nghiệp đánh giá cao ở sự tận tâm, nỗ lực trong công việc. Hơn 10 năm làm việc tại VTV, nữ MC không ồn ào đời tư mà tập trung cống hiến, từng bước khẳng định mình bằng chất lượng dẫn dắt.