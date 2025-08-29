Ảnh sao 29/8: Ý Nhi dự kỷ niệm Quốc khánh 2/9 ở Australia

Hoa hậu Ý Nhi thấy xúc động và tự hào khi được dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Australia, nơi cô đang du học.

Hồng Diễm trân trọng từng khoảnh khắc khi tham gia tập duyệt cho lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

MC Quỳnh Chi diện đồ đôi cùng con gái Mật Mật xuống phố. Từ ngày làm mẹ, cô có thêm cảm hứng để phát triển thêm dòng sản phẩm thời trang dành cho trẻ em.

Hồ Ngọc Hà ăn diện sành điệu khi đi đám cưới ở Thụy Điển - quê chồng.

Doanh nhân Đỗ Quang Vinh, anh chồng Đỗ Mỹ Linh, được khen bảnh bao, lịch lãm khi tham dự khai mạc triển lãm 80 năm thành tựu đất nước ở Đông Anh (Hà Nội).

Diệp Lâm Anh được nhiều fan ủng hộ khi về Trà Vinh làm từ thiện dịp sinh nhật.

Diễn viên Thanh Hương khoe con gái học lớp 10 cao gần 1,7 m, luôn nói sẽ bảo vệ mẹ trong mọi hoàn cảnh.

'Phu nhân hào môn' Phanh Lee được khen gợi cảm, không có dấu hiệu sinh nở khi khoe ảnh đi biển.

Quỳnh Kool rong chơi ở Ô Trấn (Trung Quốc).

Hậu Hoàng khiến hàng nghìn fan thích thú khi khoe khoảnh khắc hài hước bên Mũi trưởng Long của Sao nhập ngũ.