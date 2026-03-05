Á hậu quê Hải Phòng tăng 6 kg, vóc dáng 'mình hạc xương mai' thay đổi thế nào?

Sau khi giành Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024, Vân Nhi nhanh chóng trở thành cái tên nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Không chỉ ghi điểm bởi học vấn mà Á hậu quê Hải Phòng còn thu hút với nhan sắc ngọt ngào, sắc vóc "mình hạc xương mai".

Tuy nhiên, mới đây, Vân Nhi khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ rằng cô đã tăng 6kg sau quá trình quay phim ở các tỉnh vùng núi phía Bắc.

Có thể thấy Vân Nhi "có da có thịt", bầu bĩnh hơn so với sắc vóc mảnh mai trước đây.

Tuy nhiên, thay vì lo lắng hay áp lực trước sự thay đổi vóc dáng, nàng á hậu lại đón nhận điều đó với tinh thần tích cực.

Nhiều ý kiến cho rằng vóc dáng đầy đặn hơn giúp cô trông rạng rỡ, tràn đầy sức sống và càng tôn lên những đường nét hài hòa trên gương mặt.

Sự thay đổi về cân nặng dường như không làm giảm đi sức hút của nàng á hậu, trái lại còn cho thấy hình ảnh một người đẹp tự tin, dám sống thật với bản thân.

Thần thái tự tin, nụ cười tươi tắn cùng phong cách thời trang thanh lịch tiếp tục là điểm cộng lớn giúp cô ghi điểm trong mắt công chúng.

Hình ảnh Vân Nhi đón Tết Nguyên Đán 2026.