Người mẫu Nguyễn Thị Tú Ny vừa chia sẻ nhận được thư mời tham gia vòng casting trực tiếp của Victoria's Secret Fashion Show 2026 viễn ra tại Los Angeles (Mỹ) vào ngày 13-14/5.

Người đẹp đã vượt qua vòng thi online hồi tháng 4 với bộ ảnh mặt mộc và video giới thiệu bản thân.

Nguyễn Tú Ny sinh năm 1997, quê Cần Thơ (Sóc Trăng cũ). Cô sở hữu chiều cao 1,73 m cùng số đo 80-59-90 cm. Trước khi sang Mỹ phát triển sự nghiệp, cô có gần 6 năm hoạt động trong làng mẫu Việt Nam và từng là học trò của Võ Hoàng Yến.

Người đẹp từng góp mặt tại nhiều show diễn lớn như Vietnam International Fashion Week, đồng thời hợp tác với các thương hiệu quốc tế.

Tú Ny cũng từng thử sức tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 nhưng không tiến sâu. Năm 2025, cô chuyển sang Singapore sinh sống trước khi tiếp tục sang Mỹ để phát triển sự nghiệp người mẫu chuyên nghiệp.

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến cũng chia sẻ tin vui của học trò tới người hâm mộ. Trước Tú Ny, Á hậu Trúc Diễm cũng là đại diện Việt Nam nhận được thư mời casting trực tiếp của Victoria's Secret sau vòng online.

Năm nay Victoria's Secret Fashion Show 2026 mở rộng hình thức tuyển chọn với các buổi casting trực tiếp tại nhiều thành phố lớn của Mỹ như Los Angeles, Miami, Houston và Chicago. Ứng viên phải từ 18 tuổi, không bị ràng buộc hợp đồng với các công ty quản lý khác và đủ điều kiện làm việc tại Mỹ.

Những thí sinh vượt qua vòng tuyển chọn sẽ có cơ hội trình diễn tại show diễn dự kiến diễn ra vào mùa thu, đồng thời có khả năng ký hợp đồng với IMG Models – một trong những công ty người mẫu hàng đầu thế giới.