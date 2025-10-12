Á hậu Vân Nhi khoe vẻ đẹp ngọt ngào trong bộ ảnh mừng sinh nhật tuổi 20

Sau khi đăng quang ngôi vị Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024, Nguyễn Thị Vân Nhi bận rộn với lịch trình media tour và các hoạt động cộng đồng. Người đẹp được lãnh đạo phường Đồ Sơn, Hải Phòng tặng bằng khen. Vân Nhi cho biết cô đã và đang dùng sức ảnh hưởng của mình để đóng góp vào sự phát triển của du lịch Đồ Sơn, đặc biệt thông qua việc quảng bá hình ảnh và những giá trị của quê hương.

Ngày 11/10, Á hậu Vân Nhi tròn 20 tuổi, nàng hậu khoe bộ ảnh chào đón sinh nhật trên trang cá nhân, cùng những dòng chia sẻ:

“Đôi khi Nhi vẫn còn loay hoay, vẫn sợ sai, sợ chưa đủ giỏi… nhưng rồi lại tự nhủ: “Không sao, miễn là mình vẫn đang cố gắng mỗi ngày.” Với Vân Nhi đây là hành trình học cách trưởng thành, học cách yêu bản thân hơn, biết nói lời cảm ơn nhiều hơn, và dám thử sức với những điều mới mẻ.

Không phải lúc nào cũng tỏa sáng, nhưng Nhi tin, rực rỡ không chỉ đến từ ánh đèn sân khấu, mà từ chính cách mình sống thật, nỗ lực và tử tế với mọi người xung quanh.

Cảm ơn gia đình, thầy cô, bạn bè, BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 và người hâm mộ… những người đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng Nhi, để tuổi 20 của cô gái ấy trở nên thật ý nghĩa và trọn vẹn hơn.”

Á hậu Vân Nhi cùng Hoa hậu Hà Trúc Linh và Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh mới đây đã cùng nhau thực hiện dự án thiện nguyện đầu tiên trên cương vị Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024: Cùng khởi công, tu bổ Trường THCS Hồ Tùng Mậu tại xã Tứ Mỹ (huyện Hương Sơn cũ), tỉnh Hà Tĩnh.

Các người đẹp hy vọng sau khi dự án hoàn thành, thầy cô và học sinh của trường sẽ có cơ sở vật chất mới tốt hơn để phục vụ cho việc giảng dạy và học tập.