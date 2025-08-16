Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Vân Nhi hòa cùng biển người nhuộm đỏ phố đi bộ Hồ Gươm

Sáng 16/8, Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Vân Nhi tham gia chương trình Cùng Việt Nam tiến bước tại khu vực phố đi bộ Hồ Gươm. Ngay từ sáng sớm, các người đẹp cùng hàng nghìn người dân Hà Nội đã mặc những chiếc áo cờ đỏ sao vàng, tạo nên không gian đỏ rực ở trung tâm Thủ đô.

Tham gia sự kiện còn có các người đẹp của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 gồm Đại sứ Du lịch và Môi trường - Phạm Thùy Dương, Đại sứ Thể thao và Thời trang - Đinh Hoàng Linh Đan, Đại sứ Nhân ái - Nguyễn Phương Nhi.

Hơn 6h, hàng ngàn người bắt đầu xuất phát theo lộ trình một vòng Hồ Gươm. Sự kiện đặc biệt được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, ngày Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2025) và Ngày Truyền thống Công an Nhân dân (19/8/1945-19/8/2025).

Lần đầu tiên, một hoạt động đi bộ được diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố với 3.321 xã, phường và đặc khu hành chính trên toàn quốc. Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Vân Nhi cùng dàn người đẹp hứng khởi hòa vào dòng người đi bộ, lan tỏa thông điệp yêu nước mạnh mẽ.

Với thông điệp 1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới, chương trình được kỳ vọng huy động sức mạnh tập thể của hàng triệu người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc cùng tham gia đi bộ, ghi dấu 1 tỷ bước chân vì sức khỏe, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên.

Các người đẹp chụp ảnh cùng lực lượng công an và người dân tham gia buổi đi bộ, chạy bộ.

Có mặt ở sự kiện, Hoa hậu Hà Trúc Linh chia sẻ: "Đối với tôi, đây là hoạt động thiết thực thể hiện lòng yêu nước, khuyến khích tinh thần rèn luyện sức khỏe. Hàng nghìn người dân có mặt ở chương trình hôm nay như một lời khẳng định cho tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước và ý chí cùng nhau xây dựng một Việt Nam hùng cường, sẵn sàng tiến vào kỷ nguyên mới".

Là Đại sứ Du lịch và Môi trường của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024, người đẹp Phạm Thùy Dương hào hứng khi tham dự chương trình. "Với tôi đây là chương trình rất có ý nghĩa vì hoạt động đi bộ không chỉ khuyến khích mọi người rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần giảm khí thải carbon", cô chia sẻ.

Đại sứ Thể thao và Thời trang - Đinh Hoàng Linh Đan và Đại sứ Nhân ái - Nguyễn Phương Nhi chia sẻ sự hào hứng khi có mặt ở Thủ đô nhân dịp cả nước tưng bừng chào đón kỷ niệm ngày lễ lớn. Hai người đẹp tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp này ở Hà Nội.

Ngay từ sáng sớm, trời Hà Nội có mưa nhẹ nhưng vẫn không ngăn được dòng người không ngừng đổ về khu vực phố đi bộ Hồ Gươm trong những chiếc áo đỏ rực.