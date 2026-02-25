Ngoại hình Á hậu Vân Nhi khi tăng 6 kg

Trong cuộc trò chuyện đầu năm với báo Tiền Phong , Á hậu Vân Nhi cho biết cô cảm ơn năm 2025 vì đã cho mình những trải nghiệm đáng giá, đặc biệt là giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024. Theo Vân Nhi, danh hiệu á hậu đã thay đổi cô theo hướng tích cực, mang lại cho người đẹp nhiều cơ hội quý báu để phát triển bản thân.

Sau cuộc thi, Vân Nhi đã đề nghị với công ty quản lý về mong muốn được trải nghiệm ở những lĩnh vực mới. Vì vậy, ngay khi đọc được thông báo casting của bộ phim Chuyện tình khâu vai , cô đã đến tham gia casting.

Đây là lần đầu Vân Nhi tham gia casting phim và phải thực hành diễn xuất trực tiếp. “Ngay trong cảnh đầu tiên, đạo diễn yêu cầu tôi phải khóc. Đạo diễn nói đây là phân đoạn hay nhất của phim. Khó khăn lớn nhất trong buổi casting là tôi phải thực hiện cảnh ôm một diễn viên nam và thể hiện tình cảm như một cặp đôi trải qua nhiều sóng gió mới đến được với nhau”, cô chia sẻ.

Vân Nhi nói cô ngại khi phải thể hiện cảnh tình yêu nam nữ với một bạn diễn hoàn toàn xa lạ. “Tuy nhiên, bạn diễn của tôi là diễn viên từng đóng nhiều phim, có kinh nghiệm, nên đã động viên và hướng dẫn tôi hoàn thành tốt cảnh này. Sau đó, tôi cố gắng tưởng tượng ra nhân vật nhưng vẫn thấy xấu hổ”, người đẹp chia sẻ.

Sau khi vượt qua vòng casting và được nhận vai, đạo diễn đã sắp xếp cho Vân Nhi tham gia những buổi học diễn xuất với diễn viên Nguyệt Hằng. “Chị Nguyệt Hằng có nhiều kinh nghiệm, giúp tôi nhận ra rằng công việc diễn viên không hề đơn giản”, cô nói.

Thời gian đóng phim kéo dài hơn một tháng ở những nơi có bối cảnh sông, núi, không có sóng điện thoại nên Vân Nhi phải hoàn toàn tập trung vào nhân vật. “Đạo diễn nói rằng tôi nên tập trung cho vai diễn, không nên sử dụng điện thoại trong quá trình quay phim. Tôi đã cố gắng không lướt mạng xã hội, không liên lạc với bạn bè. Nhiều bạn bè còn trêu rằng tôi mất tích mấy tháng trời”, cô chia sẻ. Do ở giữa núi rừng, đi ngủ sớm và ăn uống đầy đủ trong vòng một tháng nên Vân Nhi đã tăng 6 kg. Dù vậy, cô thấy vóc dáng không có nhiều thay đổi so với trước đây. "Có lẽ do việc quay phim liên tục rất vất vả nên khiến tôi tiêu hao nhiều năng lượng, không bị béo lên", cô nói.

Trong một cảnh quay trên núi đá ở Sơn Tây, Vân Nhi bất ngờ bị ngất. “Tôi cứ lịm dần đi, lúc tỉnh dậy đã thấy ê-kíp đang đỡ dậy, cho uống nước gừng, ăn kẹo. Có lẽ do tôi không quen với thời tiết lạnh và mệt vì lịch trình quay dày đặc. Trong cảnh quay cuối cùng ở Hà Giang, dù trời lạnh 4 độ C nhưng tôi chỉ được mặc một chiếc áo mỏng. Mỗi khi đạo diễn hô cắt thì ê-kíp lại trùm cho tôi rất nhiều áo và khăn. Những kỷ niệm như vậy rất đáng nhớ”, Vân Nhi nhớ lại.

Trong quá trình quay phim, những cảnh khóc là thử thách với Vân Nhi. Cô chia sẻ: “Có những cảnh khóc tôi phải quay cả ngày, diễn lại 10 lần. Có những lúc không khóc được nữa vì cảm xúc đã chai sạn. Khi đó, đoàn phim làm đủ mọi cách để tôi lấy lại cảm xúc. Khi mình ngồi đấy lấy cảm xúc còn cả đoàn phim ngồi chờ, tôi rất áp lực”.

Để giúp Vân Nhi hoàn thành cảnh quay, diễn viên Nguyệt Hằng đã nói rằng đây là cảnh quay cuối và từ ngày mai cả đoàn phim sẽ không được gặp nhau nữa. "Nghe vậy, tôi bất ngờ òa khóc. Tôi thấy xúc động vì nhớ những kỷ niệm cùng đoàn làm phim”, cô nói.

Sau Chuyện tình khâu vai , Vân Nhi mong muốn trong 2026 tiếp tục được thử sức ở lĩnh vực diễn xuất nếu có cơ hội. Cô cũng ấp ủ nhiều dự định trong năm mới bên cạnh việc tập trung hoàn thành nhiệm kỳ á hậu.