Cách Chu Châu chăm da để giữ vẻ tươi trẻ ở tuổi 42

Trong phim mới Mật Ngữ Kỷ đóng cặp với Chung Hán Lương, Chu Châu vào vai một nữ luật sư sắc sảo, độc lập, toát lên vẻ quyến rũ trưởng thành và bản lĩnh trong cả công việc lẫn tình cảm. Ảnh: Weibo

Ở tuổi 42, Chu Châu vẫn giữ được làn da mịn, đều màu và ít dấu hiệu lão hóa. Chia sẻ với Vogue China, diễn viên cho biết cô không phụ thuộc vào các liệu trình phức tạp mà tập trung vào những thói quen nền tảng. Cô ưu tiên làm sạch da nhẹ nhàng, dưỡng ẩm đầy đủ và chống nắng mỗi ngày. Theo Chu Châu, khi làn da được giữ đủ ẩm và bảo vệ tốt, nhu cầu trang điểm sẽ giảm đi đáng kể.

Triết lý dưỡng sinh đẹp từ bên trong

Điểm khác biệt trong cách chăm sóc da của Chu Châu nằm ở tư duy dưỡng sinh, coi trọng sự cân bằng của cơ thể và tinh thần. Cô duy trì thói quen ngủ sớm, hạn chế thức khuya và tránh căng thẳng kéo dài.

Diễn viên cũng có thói quen uống nước ấm thay vì nước lạnh, một nguyên tắc phổ biến trong chăm sóc sức khỏe Á Đông. Theo quan niệm này, cơ thể được giữ ấm sẽ hỗ trợ tuần hoàn và giúp làn da trông hồng hào hơn.

Chế độ ăn thanh đạm, ít gây nhiệt trong

Chu Châu ưu tiên thực đơn nhẹ, nhiều rau xanh, canh nóng và thực phẩm tươi. Cô hạn chế đồ chiên rán, đường tinh luyện và các món quá nhiều dầu mỡ. Cách ăn uống này không chỉ giúp kiểm soát cân nặng mà còn giảm tình trạng viêm, yếu tố được cho là ảnh hưởng trực tiếp đến độ trong và khỏe của làn da.

Chu Châu ghi điểm với vẻ đẹp cổ điển, thanh lịch và thần thái sang trọng đặc trưng. Ảnh: Weibo

Skincare tối giản, tập trung phục hồi

Khác với nhiều xu hướng dưỡng da nhiều bước, Chu Châu giữ quy trình chăm sóc da ngắn gọn. Cô tránh thử nghiệm quá nhiều sản phẩm cùng lúc để hạn chế kích ứng. Các sản phẩm cô lựa chọn thường tập trung vào phục hồi hàng rào bảo vệ da và cấp ẩm thay vì sử dụng quá nhiều hoạt chất mạnh. Điều này giúp da duy trì trạng thái ổn định lâu dài.

Trang điểm nhẹ để tôn da thật

Phong cách làm đẹp của Chu Châu hướng đến lớp nền mỏng, tự nhiên. Cô chỉ che khuyết điểm vừa đủ và giữ lại kết cấu thật của da.

Sự nhất quán tạo nên khác biệt

Không có bí quyết nào mang tính đột phá nhưng chính sự kiên trì với những thói quen đơn giản đã giúp Chu Châu duy trì vẻ ngoài trẻ trung.

Triết lý làm đẹp của cô phản ánh xu hướng chung tại Trung Quốc hiện đại: chăm sóc cơ thể từ bên trong, tối giản skincare và ưu tiên sự cân bằng lâu dài thay vì hiệu quả tức thì.

Ở tuổi ngoài 40, cô vẫn giữ được làn da rạng rỡ cùng phong cách tinh tế, đậm chất Á Đông. Ảnh: Weibo

Chu Châu sinh năm 1984, là diễn viên, người mẫu và MC nổi tiếng của Trung Quốc. Cô từng là VJ của MTV China trước khi chuyển sang diễn xuất. Chu Châu được khán giả Việt Nam biết đến qua loạt phim phát sóng rộng rãi như Kẻ phản nghịch, Nửa đời trước của tôi và mới nhất là Mật Ngữ Kỷ. Cô gây ấn tượng với vẻ đẹp cổ điển, thần thái sang trọng và phong cách thời trang tinh tế. Ngoài sự nghiệp, cô còn xuất hiện tại nhiều sự kiện quốc tế như Cannes và là gương mặt đại diện cho các thương hiệu cao cấp.