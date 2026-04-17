Á hậu Minh Kiên: 'Tôi đã tự chủ kinh tế để mẹ nghỉ nghề giúp việc'

Từ cô gái mang danh hiệu Á hậu 2 Miss World Vietnam 2023 với câu chuyện truyền cảm hứng về người mẹ làm nghề giúp việc, Huỳnh Minh Kiên có màn "lột xác" trong vai chính phim điện ảnh đầu tay Bus: Chuyến xe một chiều.

Trong cuộc trò chuyện với PV Báo Điện tử VTC News, Minh Kiên thừa nhận bản thân là người lì lợm khi nếm trải nhiều lần bị từ chối casting. Song điều đó giúp người đẹp chứng minh cô không chỉ có danh hiệu, mà có cả đam mê và sự tử tế với nghề diễn.

20 lần bị từ chối khi đi casting

- Sau hành trình dài, cảm xúc của Minh Kiên thế nào khi phim điện ảnh đầu tay công chiếu?

Trước ngày phim ra rạp, tôi hồi hộp đến mức cảm giác như tim muốn rớt ra ngoài. Đây là lần đầu tiên tôi chạm ngõ điện ảnh nên tâm thế lo lắng, sợ mình có gì đó thiếu sót hay chưa chỉn chu là điều không tránh khỏi. Tôi đã mời gần 350 khách và nỗi sợ lớn nhất là bỏ sót những người thương yêu mình.

Khi mọi thứ xong xuôi, tôi cảm thấy như được ôm trọn trong vòng tay của mọi người. Những bó hoa, những lời chúc mừng và sự hiện diện của mọi người là điều tôi sẽ luôn ghi nhớ với lòng biết ơn sâu sắc.

- Sau buổi chiếu sớm, Minh Kiên khóc rất nhiều, do chị đồng cảm với nhân vật hay còn lý do nào khác?

Có 2 lý do khiến tôi rơi nước mắt. Thứ nhất, ở tâm thế diễn viên trẻ, tôi hạnh phúc đến phát khóc khi thấy thành quả sau một hành trình dài mình đã nỗ lực.

Thứ hai, khi ngồi ở hàng ghế khán giả để xem lại câu chuyện của nhân vật, tôi thực sự bị chạm. Khoảnh khắc Mây (nhân vật do Minh Kiên đóng - pv) phải ra đi lần thứ hai với bao oan ức, sự cách biệt âm dương đó khiến tôi không kìm được cảm xúc.

- Danh hiệu Á hậu có giúp con đường trở thành diễn viên của Minh Kiên dễ dàng hơn?

Với tôi, hoàn toàn không dễ dàng. Trước khi có phim điện ảnh đầu tay, tôi đi casting rất nhiều và trượt không dưới 20 dự án khác nhau. Suốt 2 năm ròng rã, tôi vừa học diễn xuất vừa miệt mài đi tìm cơ hội. Tôi thử đủ loại vai từ bệnh nhân ung thư, chết oan đến vai tiểu thư chảnh chọe ở nhiều độ tuổi khác nhau.

Có những lúc tôi trượt vì gương mặt quá trẻ so với nhân vật, hoặc cơ mặt chưa điều tiết tốt. Nhưng tôi luôn nghĩ thay vì diễn một mình trước gương, mình đến casting để diễn trước đạo diễn và học hỏi. Sau mỗi lần thất bại, tôi đều xin nhận xét thẳng thắn để về tự khắc phục. Đó cũng chính là những bài học quý giá trên hành trình làm nghề mà tôi luôn trân trọng.

Tự chủ kinh tế, mẹ đã nghỉ nghề giúp việc

- Danh hiệu Á hậu đã thay đổi cuộc sống của cô gái trẻ Minh Kiên thế nào?

Cuộc sống của tôi bước sang một trang mới. Danh hiệu Á hậu 2 Miss World Vietnam 2023 giúp tôi có cơ hội cống hiến và được nhiều người yêu thương hơn. Từ cô gái vô tư, tôi trở nên trách nhiệm và đứng đắn hơn trong mỗi lời ăn tiếng nói.

Quan trọng nhất, danh hiệu Á hậu giúp tôi tự chủ về kinh tế. Tuy nhiên nếu nói là giàu có thì vẫn chưa phải. Hiện tôi vẫn ở nhà thuê, đi xe công nghệ, không dùng hàng hiệu. Tôi vẫn đang cố gắng nỗ lực kiếm tiền để có một căn nhà của riêng mình.

- Câu chuyện về việc mẹ là người giúp việc của Minh Kiên cũng nhận được nhiều đồng cảm của khán giả. Sau khi đăng quang, chị đã giúp được gì cho mẹ?

Những tháng đầu sau đăng quang, mẹ vẫn đi làm bình thường vì công việc của tôi cũng chưa ổn định. Khi tích góp được một ít, tôi nói mẹ nghỉ việc. Mẹ tôi đã ngoài 50 tuổi nên sức khỏe không như trước, chân tay thường xuyên đau mỏi.

Mẹ đã về quê phụ bà ngoại trồng cây. Mỗi tháng, tôi vẫn gửi tiền về để mẹ đầu tư buôn bán nhỏ ở quê cho vui chứ không để mẹ vất vả chân tay nữa. Lo được cho mẹ không còn phải vất vả vì mình là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi.

- Nhìn lại chặng đường 3 năm qua, chị muốn nói điều gì?

Tôi thấy mình trưởng thành và "lì" hơn trước rất nhiều. Tôi biết ơn những nơi mình đến, những người mình gặp và biết ơn chính bản thân vì không nản chí. Sắp tới, khi có những người mới kế nhiệm, tôi hy vọng các bạn sẽ là những người có trách nhiệm và tinh thần thép.

Còn với Minh Kiên, kết thúc nhiệm kỳ không phải là kết thúc, mà là mở ra một hành trình mới - hành trình khẳng định mình với vai trò một diễn viên thực thụ.

- Cảm ơn Á hậu Minh Kiên về những chia sẻ!