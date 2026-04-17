Thói quen không tốn đồng nào giúp Elizabeth Hurley 'đẹp nóng bỏng' ở tuổi 60

Ở tuổi 60, mỗi lần xuất hiện hay đăng tải một bức ảnh mới, Elizabeth Hurley đều khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa bởi vóc dáng nóng bỏng cùng vẻ ngoài trẻ đẹp. Bà mẹ sinh năm 1965 thường xuyên nhận lời khen sắc vóc 'bị thời gian bỏ quên' và từng được nhận xét là 'người phụ nữ 60 tuổi hot nhất hành tinh'.

Elizabeth Hurley thường xuyên diện bikini, khoe vóc dáng nóng bỏng, 'ăn đứt' nhiều cô gái trẻ.

Gần đây, cô tiết lộ một trong việc luôn làm mỗi sáng góp phần không nhỏ giúp cô gìn giữ sắc vóc. Đặc biệt, thói quen "dưỡng nhan" này hoàn toàn không tốn tiền, ai cũng có thể áp dụng. "Tôi không uống những loại nước ép rau xanh kỳ lạ hay dùng đủ thứ thực phẩm chức năng. Tôi luôn uống hai cốc nước ấm mỗi sáng sớm từ trước đến nay và tôi hoàn toàn tin tưởng vào điều đó, nó lại còn miễn phí", Elizabeth tiết lộ cách cô khởi động ngày mới.

Thói quen uống một cốc nước ấm vào buổi sáng tưởng chừng đơn giản nhưng đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe lẫn vóc dáng. Nước ấm hỗ trợ quá trình trao đổi chất hoạt động trơn tru hơn, giúp cơ thể thải độc hiệu quả, từ đó làn da trở nên tươi sáng, ít xỉn màu và giảm nguy cơ nổi mụn. Khi cơ thể được cấp đủ nước và thanh lọc đều đặn, các dấu hiệu lão hóa như da khô, kém đàn hồi cũng chậm xuất hiện hơn, giúp duy trì vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ theo thời gian. Bên cạnh đó, việc uống nước ấm khi bụng rỗng còn góp phần kích thích tiêu hóa, hạn chế tích tụ mỡ thừa, hỗ trợ kiểm soát cân nặng một cách tự nhiên.

Dưỡng ẩm cho cơ thể từ trong ra ngoài được xem như chìa khóa bảo toàn sắc vóc của minh tinh 6X.

Bên cạnh thói quen uống nước ấm mỗi sáng, sắc vóc nóng bỏng của Elizabeth ở tuổi 60 cũng là thành quả của nhiều năm duy trì ăn uống lành mạnh, ưu tiên thực phẩm hữu cơ, kiêng đồ ăn nhanh, tránh các món nhiều tinh bột. Cô chủ yếu ăn ngũ cốc nguyên hạt, thịt nạc, cá, rau xanh, trái cây tươi và luôn uống nhiều nước trong ngày, đồng thời bổ sung thêm các viên vitamin cho cơ thể. Vài năm gần đây, cô cũng cố gắng kiêng đồ uống chứa cồn để giữ gìn sức khỏe, vóc dáng ở tuổi lão niên.

Để giữ làn da căng mịn, Elizabeth còn có thói quen dưỡng ẩm 6-10 lần trong ngày và rất chú trọng khâu chống nắng để hạn chế tác hại của tia UV - một trong những nguyên nhân thúc đẩy tốc độ lão hóa da.

Elizabeth Hurley sinh năm 1965, là diễn viên, người mẫu và nhà thiết kế thời trang người Anh. Cô nổi tiếng toàn cầu từ thập niên 1990 sau vai diễn trong loạt phim hài Austin Powers và nhờ phong cách thời trang quyến rũ. Ngoài diễn xuất, Hurley còn là gương mặt đại diện lâu năm của thương hiệu mỹ phẩm Estée Lauder và sáng lập thương hiệu đồ bơi riêng mang tên Elizabeth Hurley Beach.

Cô hiện hẹn hò ngôi sao nhạc đồng quê Billy Ray Cyrus (bố ca sĩ Miley Cyrus) và có một con trai 23 tuổi, Damian, từ mối tình thời trẻ.