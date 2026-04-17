Diễn viên phim Sex Education gợi cảm ở tuổi 30, làn da trắng mịn không tì vết

Nữ diễn viên Emma Mackey (sinh năm 1996) sinh ra tại Pháp, có bố là người Pháp và mẹ là người Anh. Cô từng gây chú ý khi vào vai Maeve Wiley, một nữ sinh "gái hư" thông minh, nhanh trí, hiểu biết về kinh doanh trong phim “Sex Education”.

Vai diễn trong phim “Sex Education” chính là vai diễn chuyên nghiệp đầu tiên của cô. Cùng nhờ vai diễn này đã đưa tên tuổi của Emma Mackey nổi tiếng toàn cầu.

Được biết đến rộng rãi với vai chính Maeve Wiley trong "Sex Education", Emma Mackey đã không ngừng nỗ lực để có thêm nhiều vai diễn bứt phá. Emma Mackey tiếp tục tạo dấu ấn khi góp mặt trong bộ phim kinh dị kỳ bí "Án mạng trên sông Nile", phần tiếp theo "Án mạng trên tàu tốc hành phương Đông".

Năm 2023, Emma Mackey tham gia đóng phim "Barbie" với vai bác sĩ Barbie. Vẻ đẹp trong sáng như búp bê của cô nhận được nhiều lời khen của người hâm mộ.

Đầu năm 2026, trong bộ phim mang tên "Ella McCay", nữ diễn viên Emma Mackey đảm nhận vai chính - một phụ nữ trẻ tuổi phải cân bằng giữa cuộc sống gia đình và công việc với tư cách là một chính trị gia. Đây được coi là điểm sáng đáng chú ý trên con đường sự nghiệp đang thăng hoa của cô.

Emma Mackey trên thảm đỏ giới thiệu phim mới Ella McCay. Cô gây chú ý bởi phong cách thời trang cá tính, thân thiện.

Khi mới ra mắt công chúng, Emma Mackey đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý nhờ sở hữu ngoại hình tương tự minh tinh Margot Robbie. Emma Mackey từng thổ lộ việc được so sánh với đàn chị là niềm vinh dự song cũng là áp lực của cô.

Bên cạnh sự nghiệp thăng hoa, Emma Mackey cũng được đánh giá thăng hạng về nhan sắc. Cô hiện đang sở hữu vẻ đẹp bốc lửa, có phần nổi loạn với ánh mắt sâu hút hồn, gương mặt góc cạnh, xương gò má cao cùng nụ cười sáng. Cô thường xuất hiện với vẻ ngoài dễ thương, trong trẻo, làn da trắng mịn không tì vết.

Khi được hỏi về chăm sóc da, sao phim "Sex Education" tiết lộ với tạp chí Vogue rằng cô đã có một chu trình rất đơn giản. Cô chia sẻ: “Giờ, tôi sử dụng sữa rửa mặt và kem dưỡng ẩm, chúng rất tuyệt. Tôi cố gắng duy trì thói quen của mình thực sự đơn giản và tẩy tế bào chết một lần một tuần”. Bên cạnh chăm sóc da tại nhà, Emma Mackey cũng thường xuyên đến gặp chuyên gia chăm sóc da mặt.

Ngoài chăm sóc da, Emma Mackey còn tiết lộ bí quyết giúp tươi trẻ đó là có một trạng thái tinh thần tốt, yêu mến bản thân. "Tôi cố gắng chăm sóc bản thân nhiều hơn, cân bằng hơn và không làm bản thân căng thẳng quá nhiều với những suy nghĩ của mình", cô tâm sự với British Vogue.

