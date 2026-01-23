Cuộc sống hiện tại của Á hậu Việt có mẹ làm nghề giúp việc, gia đình trải qua nhiều biến cố

Á hậu Minh Kiên thăng hạng nhan sắc

Đón sinh nhật tuổi 22, Á hậu Huỳnh Minh Kiên chia sẻ bộ ảnh mới với hai màu sắc đối lập trên trang cá nhân. Sau hơn 2 năm đăng quang ngôi vị Á hậu Miss World Vietnam 2023, bên cạnh nhan sắc ngày càng "lên hương", người đẹp còn có những bước tiến khi nghiêm túc theo đuổi sự nghiệp diễn viên.

Không còn đóng khung trong vùng an toàn, Minh Kiên thổ lộ cô tự tin thử nghiệm, khám phá những khía cạnh mới của bản thân. Qua mỗi khung hình, người đẹp thể hiện ánh nhìn sắc sảo, phong thái điềm tĩnh và khí chất của một cô gái hiện đại, hiểu rõ giá trị cũng như sức hút của bản thân.

Á hậu Minh Kiên trong bộ ảnh mới. (Ảnh: NVCC)

Chia sẻ với Dân Việt về chặng đường phía trước, Á hậu Minh Kiên cho biết: “Tuổi mới với tôi là cột mốc để nhìn lại và nghiêm túc hơn với những lựa chọn trong công việc. Trong mỗi bước đi sắp tới, tôi muốn xuất hiện với sự chỉn chu, không ngừng học hỏi để trưởng thành hơn mỗi ngày. Với tôi, hành trình phát triển bản thân là một quá trình dài cần sự kiên trì, kỷ luật và niềm tin vào chính mình".

Không chỉ ghi điểm bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng, Á hậu Huỳnh Minh Kiên còn cho thấy sự nghiêm túc với công việc diễn xuất. Người đẹp có cơ hội góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh đa dạng thể loại như Bus, Trại buôn người, Giao điểm sinh tử...

Nhan sắc của người đẹp quê Ninh Thuận ngày càng thăng hạng. (Ảnh: NVCC)

Trong phim Bus, Minh Kiên xuất hiện trong hình ảnh ngọt ngào, trong trẻo và nữ tính. Ở Trại buôn người, người đẹp hóa thân vào vai diễn gai góc, nặng về tâm lý hơn, buộc cô phải chuẩn bị kỹ lưỡng cả về thể lực lẫn tinh thần. Đến Điểm giao sinh tử, Minh Kiên tiếp tục đón nhận thử thách mới trong bộ phim mang màu sắc chiến tranh - tâm lý, nơi cô phải khai thác chiều sâu cảm xúc trong bối cảnh khốc liệt, đòi hỏi sự tiết chế và khả năng truyền tải tâm lý nhân vật một cách chân thực.

Chia sẻ thêm về niềm đam mê diễn xuất, mỹ nhân từng được so sánh với "người đẹp Tây Đô" Việt Trinh cho biết cô xem đây là con đường nghiêm túc mà bản thân muốn theo đuổi lâu dài. “Mỗi vai diễn với tôi đều là một trải nghiệm quý giá. Tôi may mắn khi được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, tiếp xúc với nhiều anh chị giàu kinh nghiệm để học cách tiết chế cảm xúc, đào sâu tâm lý nhân vật. Diễn xuất giúp tôi hiểu bản thân hơn và cũng là cách để tôi kể những câu chuyện khác nhau bằng cảm xúc chân thật nhất”, cô chia sẻ.

Cuộc sống của Minh Kiên có nhiều thay đổi sau khi đăng quang. (Ảnh: FBNV)

Huỳnh Minh Kiên đoạt ngôi vị Á hậu 2 Miss World Vietnam 2023 khi mới 18 tuổi. Cô có cuộc sống khó khăn khi cha mẹ sớm ly hôn, mẹ cô phải bươn trải nhiều nghề, trong đó có nghề giúp việc. Khi Minh Kiên 9 tuổi, mẹ cô đi thêm bước nữa nhưng tiếp tục đổ vỡ.

Sau khi đăng quang, người đẹp quê Ninh Thuận từng thổ lộ: "Tôi không xấu hổ khi có người mẹ làm giúp việc nhưng để mẹ làm giúp việc suốt đời là lỗi của tôi". Cô khẳng định sẽ sử dụng danh hiệu để phát triển sự nghiệp, thay thế mẹ trở thành trụ cột trong gia đình.