Hoa hậu Vi Minh gặp sóng gió sau đêm đăng quang

Trong trích đoạn giới thiệu tập 1 "Lời hứa đầu tiên", tại đêm Chung kết cuộc thi Hoa hậu, trong phần trả lời ứng xử, Vi Minh (Huyền Trang) đã nói rằng cô sẽ trở về quê hương mình để giúp đỡ những con người nơi đây. Vi Minh nói vì quê hương cô là "vùng đất còn rất nhiều khó khăn".

"Tôi tin rằng mọi sự thay đổi lớn lao đều bắt đầu từ những điều nhỏ bé. Bên cạnh đó, tôi muốn dùng tiếng nói của mình để kết nối cộng đồng, để lan toả tinh thần sẻ chia, để giúp đỡ nhiều hơn những hoàn cảnh khó khăn trên khắp đất nước" - Vi Minh cất cao lời hứa của mình trước khi chiếc vương miện Hoa hậu chính thức thuộc về cô.

Trong phần trả lời ấy, Vi Minh cũng nói: "Ngôi vị Hoa hậu không chỉ là danh xưng mà còn là trách nhiệm và tôi đã sẵn sàng để gánh vác trách nhiệm đó bằng tất cả trái tim và sự chân thành của mình".

Nhưng, cuộc sống không như là mơ và hậu cuộc thi Hoa hậu mới thực sự là cuộc chiến của Vi Minh. Cô không nhận được sự ủng hộ và nâng đỡ từ công ty dù nhận được vương miện cao quý, là Hoa hậu của cuộc thi.

Người đứng đầu của công ty không muốn hỗ trợ cô và tìm cách huỷ hợp đồng với Vi Minh. Người mà họ muốn nâng đỡ lại là cô gái khác - Thanh Hương, Á hậu 1.

Một âm mưu hạ bệ tân Hoa hậu cũng ngấm ngầm được thực hiện. Xuất hiện một video lan truyền trên mạng từ một người nói rằng Vi Minh thậm chí không thuộc top những người có khả năng được trao vương miện, nhưng không hiểu sao chiếc vương miện ấy lại "ụp" xuống đầu cô.

Một cuộc công kích công khai từ Á hậu 1 cũng như những cô gái khác cũng đã được châm lửa. Vi Minh không khó nhận ra rằng cuộc tấn công đang hướng về cô, nhiều người không ưa cô.

Tập 1 phim "Lời hứa đầu tiên" được phát sóng vào 20h hôm nay (16/4) trên VTV3.