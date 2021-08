Yếu tố nào khiến người dùng nâng cấp smartphone?

Thứ Tư, ngày 11/08/2021 15:00 PM (GMT+7)

Có rất nhiều lý do khiến người dùng mua những chiếc smartphone mới, nhưng đâu mới là lý do chính?

Thực tế, những chiếc smartphone ngày nay khá giống nhau. Nếu tắt nguồn các thiết bị và xếp chúng cạnh nhau, người dùng khó lòng phân biệt được.

iPhone 11.

Trong 4-5 năm qua, điện thoại đã dần tiến tới sự thống nhất. Hầu như các mẫu smartphone cao cấp hiện nay đều có màn hình OLED tốt, chip nhanh - nhanh hơn nhiều so với mức người dùng thực sự cần, hệ thống camera tốt, sạc nhanh, …

Vì vậy, điều gì khiến người tiêu dùng mạnh dạn “móc hầu bao” để mua một chiếc smartphone mới? Đó có phải là hệ thống camera hiện đại với mức zoom ấn tượng không? Hay là do sức mạnh của con chip mới nhất? Trang tin công nghệ Phona Arena đã tiến hành khảo sát trên hàng ngàn độc giả, kết quả đem lại khá bất ngờ.

Những lý do khiến người dùng nâng cấp điện thoại.

Đầu tiên, có tới 22,7% người được hỏi trả lời sẽ nâng cấp điện thoại khi thực sự cần thiết (ví dụ như khi smartphone bị rơi, vỡ, dừng hoạt động,…). Tiếp đó, có tới hơn 14% mua điện thoại mới vì nắm được các gói mua (trả góp) hấp dẫn; 13,4% người dùng nâng cấp smartphone vì hệ thống camera và gần 10% vì muốn điện thoại có tuổi thọ pin lâu hơn, sạc nhanh hơn.

Đáng chú ý, chỉ có hơn 8% người dùng mua điện thoại mới vì muốn trải nghiệm các tính năng mới – màn hình gập lại, camera dưới màn hình. Những lý do khác có phần tác động tới việc mua smartphone mới lần lượt là: hệ thống phần mềm xuống cấp, muốn thử chip nhanh hơn, do hâm mộ thương hiệu, do màn hình cao cấp, thiết kế bắt mắt và hết dung lượng bộ nhớ.

Những smartphone pin "trâu", giá phải chăng đang được quan tâm nhiều hơn.

Thống kê trên cho thấy, người dùng đang có xu hướng sử dụng smartphone lâu hơn trước, đồng thời cũng quan tâm nhiều hơn tới tuổi thọ của pin và sạc nhanh. Do đó, dòng smartphone pin “trâu”, giá phải chăng đang được chú ý nhiều hơn. Tại Việt Nam, những chiếc điện thoại pin to, giá tầm trung được mua nhiều có thể kể đến như: iPhone 11, Galaxy A52, Galaxy M51, Oppo Reno4, Xiaomi Redmi Note 10, Realme 8,...

