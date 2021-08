Top smartphone Samsung tốt và đáng tiền nhất tháng 8

Thứ Bảy, ngày 07/08/2021 13:30 PM (GMT+7)

Từ cao cấp đến phân khúc cận cao cấp, tầm trung, Samsung dễ dàng làm thỏa mãn mọi nhu cầu của người dùng.

Là nhà sản xuất điện thoại lớn nhất thế giới, việc Samsung chiếm thị phần lớn nhất luôn có lý do. Kể từ chiếc Galaxy S đầu tiên, hãng đã không ngừng theo đuổi màn hình OLED độc đáo hoặc công nghệ camera sáng tạo như zoom quang học kép, đỉnh cao là Galaxy S21 Ultra.

Galaxy S21 Ultra và Galaxy Note 20 Ultra.

Ngoài việc bán những chiếc điện thoại cao cấp tuyệt vời, đầy tính sáng tạo, “gã khổng lồ” công nghệ còn có nhiều dòng điện thoại cho mọi người dùng. Từ những chiếc điện thoại tầm trung được trang bị 5G mạnh mẽ, giá phải chăng đến những chiếc smartphone gập lại sáng tạo, Samsung đều làm tốt. Cùng với việc mang tới những thiết kế mới, sản phẩm của công ty vẫn giữ được trải nghiệm mạnh mẽ trên mọi cấp độ.

Đâu là những chiếc điện thoại Samsung tốt nhất?

● Galaxy S21 Ultra - chiếc điện thoại tốt nhất, được đánh giá cao về màn hình, camera và thời lượng pin.

● Galaxy Note 20 Ultra - điện thoại Samsung tốt nhất năm 2021 với bút S Pen.

● Galaxy S21 và Galaxy S21 + - những chiếc điện thoại Android tuyệt vời.

● Galaxy S20 FE - điện thoại đáng tiền nhất của Samsung năm nay.

● Galaxy A52 5G – giá bán phải chăng với hiệu suất ổn định và camera tốt.

1. Galaxy S21 Ultra

Giá bán lẻ đề nghị: 21,99 triệu đồng

Đây là chiếc điện thoại Galaxy S lớn nhất, đẹp và tốt nhất hiện nay! Phiên bản bán tại Việt Nam được tích hợp con chip Exynos 2100, có thể dễ dàng xử lý mọi tác vụ. Đồng thời, chiếc flagship này còn có màn hình AMOLED 6,8 inch với tốc độ làm mới 120Hz tuyệt đẹp, mang lại trải nghiệm xem tuyệt vời từ mọi góc độ.

Galaxy S21 Ultra.

Cùng với đó, Galaxy S21 Ultra còn là một trong những điện thoại có camera tốt nhất vào năm 2021 với hệ thống 4 camera: cảm biến chính 108MP, hai camera zoom và một camera siêu rộng. Nhờ vậy, người dùng có thể chụp ảnh RAW 12-bit HDR, chụp chế độ Ban đêm, chế độ Chân dung được cải thiện, Khóa zoom để chụp ảnh rõ nét lên đến 100x.

Chưa hết, Galaxy S21 Ultra có pin 5.000mAh, đảm bảo thời lượng dài. Và chiếc smartphone này còn hỗ trợ bút S Pen của dòng Galaxy Note, hỗ trợ 5G. Nói ngắn gọn, nếu muốn có chiếc điện thoại Samsung tốt nhất vào năm 2021 thì Galaxy S21 Ultra là thứ nên có.

2. Galaxy Note 20 Ultra

Giá bán lẻ đề nghị: 19,99 triệu đồng

Galaxy Note 20 Ultra.

Năm nay, Samsung sẽ không tung Galaxy Note 21. Do đó, Galaxy Note 20 Ultra 2020 là điện thoại Samsung tốt nhất cho những người yêu thích dòng Galaxy Note. Được trang bị với chip Exynos 990, thiết bị đủ mạnh cho các trò chơi và tác vụ mạnh nhất trên điện thoại. Màn hình AMOLED 6,9 inch lớn cùng camera chính 108MP mạnh mẽ, kết hợp với bút S Pen và pin lớn chắc chắn sẽ làm người dùng thỏa mãn. Đó là chưa kể máy có thiết kế tuyệt đẹp với kiểu dáng thời thượng và viền mỏng.

3. Galaxy S21 và Galaxy S21 +

Giá bán từ: 14,99 triệu đồng

Galaxy S21 và S21 + là một phần của dòng Galaxy S21 cao cấp, cả hai đều có thông số kỹ thuật khá giống nhau. Galaxy S21 nhỏ hơn một chút với màn hình AMOLED 6,2 inch, hệ thống ba camera linh hoạt và bộ xử lý Exynos 2100.

Galaxy S21+ và Galaxy S21.

Galaxy S21 + lớn hơn một chút so với “người anh em” do có màn hình 6,7 inch. Hệ thống ba camera cũng giống như Galaxy S21 nhưng có pin lớn hơn - 4.800mAh (so với 4.000mAh của Galaxy S21). Cả hai điện thoại đều có thể xử lý bất kỳ tác vụ nào.

4. Galaxy S20 FE

Giá bán lẻ đề nghị: 11,99 triệu đồng

Galaxy S20 FE là một trong những điện thoại Samsung tốt nhất vào năm 2021, mang tới trải nghiệm người dùng tuyệt vời. Chiếc smartphone này được trang bị bộ vi xử lý hàng đầu năm 2020, Snapdragon 865, tốc độ làm mới màn hình 120Hz nhanh và zoom xa ở mức giá tầm trung.

Galaxy S20 FE.

Nói cách khác, Galaxy S20 FE là chiếc điện thoại “đáng đồng tiền bát gạo” nhất mà người dùng có thể sở hữu. Khả năng nhiếp ảnh của máy cũng khá ấn tượng: camera chính và siêu rộng 12MP cùng một camera zoom quang học tele 3x 8MP.

5.Galaxy A52

Giá bán từ: 8,59 triệu đồng

Galaxy A52 là sự kế thừa của Galaxy A51 rất thành công của năm 2020. Với chiếc Galaxy A này, Samsung đã cải thiện rất nhiều so với "người tiền nhiệm".

Galaxy A52.

Cụ thể, Galaxy A52 có nhiều màu sắc tươi mới và hiệu suất đáng tin cậy. Trên hết, camera đã được cải tiến và cảm biến chính có độ phân giải lên tới 64MP, hỗ trợ tính năng ổn định hình ảnh quang học. Các camera trên chiếc smartphone này mang lại những hình ảnh tuyệt vời với dải nhạy sáng tốt, độ chi tiết và sắc nét hợp lý.

Sở hữu Galaxy A52, người dùng sẽ có cơ hội trải nghiệm màn hình với độ phân giải đáng nể - 2400 x 1080 pixel, bộ nhớ trong tùy chọn 128/ 256 GB, camera selfie 32MP duy nhất, cảm biến vân tay trong màn hình, khe cắm thẻ nhớ microSD và ... giắc cắm tai nghe!

Những chiếc Galaxy khác

Với tư cách là công ty dẫn đầu thị trường, Samsung có nhiều kinh nghiệm trong việc cung cấp chính xác những gì người dùng cần. Bên cạnh những flagship, smartphone tầm trung, hãng còn nhiều lựa chọn hấp dẫn khác cho người dùng với giá bán phải chăng hơn: Galaxy M51, Galaxy A22, Galaxy A02s…

Nguồn: http://danviet.vn/top-smartphone-samsung-tot-va-dang-tien-nhat-thang-8-5020217813282371.htmNguồn: http://danviet.vn/top-smartphone-samsung-tot-va-dang-tien-nhat-thang-8-5020217813282371.htm