Với iPhone 14, Apple lần đầu tiên làm điều này

Các nguồn tin trong ngành cho biết các đối tác sản xuất của Apple hiện đang có ý định tăng sản xuất ở Ấn Độ và các địa điểm khác sau một thời gian dài chỉ sản xuất thiết bị ở Trung Quốc. Điều này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang cũng như các hạn chế liên quan đến Covid-19 mà chính phủ Trung Quốc áp đặt làm gián đoạn quy trình kinh doanh.

Một trong những công ty này là Foxconn, hiện lắp ráp iPhone, đang xem xét cung cấp các linh kiện từ Trung Quốc và lắp ráp iPhone 14 tại nhà máy gần thành phố Chennai của Ấn Độ.

Apple và Foxconn đã quyết định rằng việc bắt đầu sản xuất đồng thời iPhone 14 ở Trung Quốc và Ấn Độ trong năm nay là không thể. Tuy nhiên, đây vẫn là một mục tiêu dài hạn. Chiếc iPhone 14 đầu tiên do Ấn Độ sản xuất sẽ đến với thị trường vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11. Và vào đợt phát hành tháng 9, các lô hàng sẽ được chuyển đến từ các nhà máy Trung Quốc. Việc đáp ứng thời hạn và các yêu cầu kỹ thuật sẽ là một thách thức lớn đối với Ấn Độ vì quá trình này liên quan đến việc điều phối hàng trăm nhà cung cấp và đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về an ninh và chất lượng của Apple.

Được biết, các đối tác của Apple đã bắt đầu sản xuất iPhone ở Ấn Độ từ năm 2017, và mục tiêu này càng thuận lợi nhờ nguồn lao động lớn và các chương trình khuyến khích sản xuất địa phương Made in India của Ấn Độ. Tuy nhiên, Apple cần đến các biện pháp an ninh nghiêm ngặt để đảm bảo bảo mật các thiết bị, vốn vẫn chưa thể hoàn thiện tại Ấn Độ. Ngoài ra, các rò rỉ thông tin ở cấp hải quan tại Ấn Độ cũng là một hạn chế do các quan chức hải quan nơi đây thường mở các kiện hàng để kiểm tra sự phù hợp của hàng hóa với tờ khai.

Ngay cả khi Apple và Foxconn trước đó đã lên kế hoạch phát hành đồng thời phiên bản Trung Quốc và Ấn Độ, điều này cũng chưa thể thực hiện do các vấn đề về chuỗi cung ứng. Trung Quốc cung cấp nhiều linh kiện cho những chiếc iPhone mới nhất, đồng thời các hạn chế kiểm dịch gần đây càng làm phức tạp thêm quá trình cung cấp qua biên giới.

Bên cạnh đó, lực lượng lao động Ấn Độ và các nhà máy không thích ứng quá dễ dàng với các tiêu chuẩn khắc nghiệt do Apple đặt ra. Trong 5 năm lắp ráp iPhone ở Ấn Độ tại các nhà máy Foxconn và Wistron, công nhân đã dấy lên các cuộc nổi dậy ở địa phương đòi lương cao hơn và thực phẩm tốt hơn.

