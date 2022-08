Sốc: iPhone 14 mini xuất hiện tại sự kiện 7/9, vắng bóng iPhone 14 Max?

Theo báo cáo của 91mobiles, chuyên gia rò rỉ Evan Blass đã chia sẻ rằng Apple sẽ ra mắt tổng cộng 7 thiết bị mới tại sự kiện mùa thu vào tháng 9 hàng năm, bao gồm iPhone và iPad mới nhất.

Lấy nguồn từ thông tin nội bộ tại một trong những đối tác kênh bán lẻ cấp cao nhất của Apple ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Evan Blass đã nhận được thông tin rằng Apple sẽ ra mắt 7 mẫu iPhone và iPad này tại sự kiện tháng 9. Danh sách này gồm: iPhone 14 mini, iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPad 10.2 (thế hệ thứ 10), iPad Pro 12.9 (thế hệ thứ 6) và iPad Pro 11 (thế hệ thứ 4).

Các thiết bị này dự kiến sẽ được công bố vào ngày 7.9 tại Apple Park ở California (Mỹ) trước khi lên kệ từ ngày 16.9. Bảy thiết bị này dự kiến sẽ bắt đầu giao hàng đến khách ở các quốc gia đầu tiên trong chu kỳ ra mắt hàng năm của Apple.

Điểm đáng chú ý nhất trong báo cáo là sự xuất hiện của iPhone 14 mini khi mà các rò rỉ trước đây cho biết nhà sản xuất iPhone sẽ loại bỏ iPhone 14 mini để chuyển sang iPhone 14 Max (hoặc iPhone 14 Plus) do doanh số iPhone 13 mini tương đối kém so với người anh em màn hình lớn hơn của nó, như iPhone 13 và 13 Pro Max.

Đối với các chi tiết khác của buổi ra mắt, các tin đồn trước đây cho biết iPhone 14 Pro và 14 Pro Max sẽ đi kèm chip A16 Bionic mới nhất của Apple, trong khi các mẫu iPhone 14 khác sẽ chỉ có chip A15 Bionic như trên các mẫu iPhone 13 ra mắt năm ngoái.

Liên quan đến iPad, cả iPad Pro 12,9 inch và 11 inch ra mắt năm 2022 được cho là sẽ đi kèm chip Apple Silicon mới nhất của Apple, cùng màn hình LED mini tiên tiến và là máy tính bảng duy nhất trên thị trường trang bị công nghệ màn hình này. Trong khi đó, iPad giá rẻ thế hệ thứ 10 đang được thiết kế lại với nút Home hiện đã biến mất, cho phép trải nghiệm máy tính bảng gần như không viền vì nó kết hợp ngôn ngữ thiết kế hiện đại mà Apple đã áp dụng trên iPad Air và iPad Pro mới đây.

