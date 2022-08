Tính năng trên Galaxy S23 Ultra sẽ khiến iPhone 14 phải xấu hổ

Các báo cáo về việc Samsung sử dụng cảm biến 200 MP cho Galaxy S23 Ultra không phải là mới, và giờ đây một nguồn rò rỉ mới càng xác nhận thông tin này, mặc dù chúng phải chờ vài tháng nữa mới ra mắt.

Theo các nguồn tin từ Hàn Quốc, Samsung đã thông báo với các đối tác máy ảnh lớn rằng họ sẽ sử dụng camera 200 MP trong thiết bị hàng đầu thế hệ tiếp theo, do đó nó sẽ loại bỏ cảm biến máy ảnh 108 MP được tìm thấy trong Galaxy S20 Ultra, S21 Ultra và S22 Ultra. Trong khi một số công ty như Google và Apple cố gắng chứng minh rằng “con số không quan trọng”, thì Samsung lại đi ngược lại.

Với việc Galaxy S22 Ultra được trang bị camera 200 MP, nhiều khả năng sẽ có nhiều smartphone sử dụng cảm biến mới trong năm tới. Một số thương hiệu nổi tiếng thậm chí có thể đưa cảm biến này đến với phân khúc tầm trung.

Để phân biệt camera 200 MP trên sản phẩm của mình so với Motorola Edge 30 Ultra và Xiaomi 12T Pro, công ty Hàn Quốc có thể giới thiệu Galaxy S23 Ultra với cảm biến 200 MP hoàn toàn mới, hoặc ít nhất đã được sửa đổi để mang lại sự nổi bật cho thiết bị của mình. Do đó, ngoài những tinh chỉnh về phần mềm, Galaxy S23 Ultra sẽ mang đến trải nghiệm hoàn toàn khác biệt so với đối thủ. Công ty thậm chí có thể sử dụng ISOCELL HP2 mới hơn hoặc thậm chí là cảm biến ISOCELL HP3 cung cấp cùng độ phân giải nhưng mới hơn.

Trong khi đó, đối thủ chính của Samsung là Apple được cho là chỉ dừng lại ở cảm biến chính 48 MP trên bộ đôi iPhone 14 Pro và 14 Pro Max. Độ phân giải này về cơ bản chỉ bằng 1/4 độ phân giải của Galaxy S23 Ultra. Tất nhiên, Apple luôn khám phá phần mềm và thuật toán hình ảnh để làm cho camera iPhone sắc nét hơn, và chưa rõ liệu các kỹ thuật của Samsung có thể khiến camera trên iPhone 14 Pro trở nên kém cỏi hay không.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tinh-nang-tren-galaxy-s23-ultra-se-khien-i-phone-14-phai-xau-ho-a565837.html