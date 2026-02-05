Vivo X300e và X Fold 6 đạt chứng nhận quan trọng, sắp ra mắt toàn cầu

Cơ sở dữ liệu GSMA IMEI vừa ghi nhận sự xuất hiện của hai mẫu smartphone mới từ Vivo, bao gồm X Fold 6 và X300e. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy hãng đang âm thầm phát triển và chuẩn bị ra mắt bộ đôi này trong vài tháng tới.

Vivo X300e, với hậu tố "e", đánh dấu sự thay đổi trong cách đặt tên của dòng X, trước đây thường sử dụng các ký hiệu như FE hoặc T. Giới chuyên môn dự đoán đây sẽ là phiên bản "flagship giá rẻ", được rút gọn cấu hình từ dòng X300 tiêu chuẩn nhằm tiếp cận phân khúc cận cao cấp.

Trong khi đó, mẫu smartphone màn hình gập Vivo X Fold 6 được cho là một "quái vật" về phần cứng. Thiết bị này dự kiến sẽ trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5, cảm biến vân tay cạnh bên và đặc biệt là camera chính 200MP. Nếu X Fold 6 kế thừa viên pin 6.000 mAh và màn hình 8.03 inch từ đời X Fold 5, nó sẽ trở thành đối thủ đáng gờm của Samsung Galaxy Z Fold 7.

Hiện tại, cả hai thiết bị vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Có khả năng cao Vivo sẽ ra mắt chúng tại thị trường nội địa Trung Quốc trước khi phát hành phiên bản quốc tế.

Sự xuất hiện của X300e là một bước đi thú vị và nếu Vivo định giá hợp lý như Samsung đã làm với dòng S "FE", đây sẽ là một lựa chọn hấp dẫn cho người tiêu dùng. Đặc biệt, việc trang bị camera 200MP cho X Fold 6 là một bước đột phá lớn, giúp xóa bỏ định kiến rằng điện thoại gập không thể chụp ảnh tốt.