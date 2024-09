Tới 80% iFan Việt sẵn tiền mua iPhone 16 Pro Max, màu titan sa mạc lên ngôi

Sau khi Apple chính thức giới thiệu iPhone 16 series gồm iPhone 16 (giá từ 22,99 triệu đồng), iPhone 16 Plus (giá từ 25,99 triệu đồng), iPhone 16 Pro (giá từ 18,99 triệu đồng) và iPhone 16 Pro Max (giá từ 34,99 triệu đồng), các nhà bán lẻ ủy quyền của Apple (AAR) tại Việt Nam đã mở cổng đăng ký nhận thông tin.

Số liệu sơ bộ cho thấy, nhu cầu của iFan đối với iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max đang áp đảo so với iPhone 16 thường và iPhone 16 Plus.

Các tùy chọn màu sắc của iPhone 16 và iPhone 16 Plus.

Các tùy chọn màu sắc của iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max.

Cụ thể, tại CellphoneS, số lượng khách hàng quan tâm và đăng ký nhận thông tin về iPhone 16 series chỉ tính riêng trong ngày đầu tiên đã gấp 5 lần so với năm ngoái. Trong đó, phiên bản Pro Max nhận được gần 50% trong tổng lượng đăng ký nhận thông tin.

Đối với khách hàng đăng ký nhận thông tin iPhone 16 và iPhone 16 Plus, phiên bản dung lượng 128GB vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất ở phân khúc này, cho thấy khách hàng phổ thông ưu tiên mức giá thấp hơn khi mua. Tuy nhiên, sự quan tâm đến phiên bản 256GB đã tăng đáng kể (20%) so với bộ đôi iPhone 15 và iPhone 15 Plus trước đó.

Đối với khách hàng đăng ký nhận thông tin iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max, phần lớn chọn bản 256GB (76,77%). Riêng phiên bản 1TB chỉ chiếm 4%, có thể phản ánh mức giá của sản phẩm này cao với phần lớn người tiêu dùng, hoặc nhu cầu lưu trữ của đa số khách hàng vẫn được đáp ứng tốt ở mức 256GB và 512GB.

Còn tại 24hStore, 71,15% khách hàng đăng ký nhận thông tin iPhone 16 Pro Max, cao hơn cả 64,3% của iPhone 15 Pro Max vào năm ngoái. Với iPhone 16 Pro là 14,42%, iPhone 16 Plus là 4,33% và iPhone 16 là 10,1%.

"Nhìn chung, có thể thấy iPhone 16 Pro Max đang có tỷ lệ đăng ký cao hơn so với iPhone 15 Pro Max năm ngoái, tức sức hút của dòng cao cấp vẫn đang trên đà tăng mạnh bất chấp nhiều ý kiến trái chiều qua mỗi năm", đại diện 24hStore nhận định.

Về màu sắc, theo đại diện 24hStore, không ngoài dự đoán, xanh lưu ly chính là màu "hot" nhất được lựa chọn trên iPhone 16 (chiếm 60%), trong khi màu hồng chỉ chiếm khoảng 10%. Trước đó, màu hồng pastel chiếm tới 45,5% trên iPhone 15. Điều này cho thấy màu hồng quá đậm trên iPhone 16 đã không còn được lòng iFan như các phiên bản trước.

Năm nay, màu titan sa mạc của dòng iPhone 16 Pro/Pro Max cũng đã thay thế xu hướng của titan tự nhiên trên iPhone 15 Pro Max năm trước, trở thành những màu thu hút nhất. Số liệu của 24hStore cho thấy, 63,37% khách hàng quan tâm màu titan sa mạc của iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max.

Hệ thống Di Động Việt thì cho biết, sau 24 giờ mở cổng đăng ký nhận thông tin iPhone 16 series, họ đã nhận về hàng chục nghìn lượt quan tâm từ khách hàng. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng khách đăng ký nhận tin tăng 3,5 lần.

"Với những nâng cấp ấn tượng cả về thiết kế và hiệu năng, bên cạnh đó là những chính sách thu cũ - đổi mới, trả góp để người dùng dễ dàng cân đối chi phí…, hệ thống nhận định model chủ đạo vẫn sẽ là iPhone 16 Pro Max, giữ tỷ lệ khoảng 80% so với các model khác. Trong đó, 76% sẽ là bản 256GB, màu mới năm nay - titan sa mạc sẽ chiếm khoảng 55%", đại diện Di Động Việt nhận định.

Bảng giá iPhone 16 series chính thức:

Sản phẩm Dung lượng Giá (triệu đồng) iPhone 16 128GB 22,99 256GB 25,99 512GB 31,99 iPhone 16 Plus 128GB 25,99 256GB 28,99 512GB 34,99 iPhone 16 Pro 128GB 28,99 256GB 31,99 512GB 37,99 1TB 43,99 iPhone 16 Pro Max 256GB 34,99 512GB 40,99 1TB 46,99

* Giá chính thức từ Apple Store.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]