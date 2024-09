Giá iPhone 15 series ra sao sau khi iPhone 16 series trình làng?

iPhone 16 series đã lộ diện với nhiều nâng cấp so với iPhone 15 series tiền nhiệm. Theo thông lệ, Apple giữ nguyên khung giá trên bộ sản phẩm mới và giảm giá cho các sản phẩm đã ra đời trước. Cụ thể, iPhone 16 series có giá từ 22,99 triệu đồng, còn iPhone 15 series có giá từ 19,99 triệu đồng (trước đó là từ 22,99 triệu đồng).

iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max mang tới nhiều cải tiến.

Ghi nhận vào ngày 12/9, tức 2 ngày sau khi iPhone 16 series trình làng, giá iPhone 15 chính hãng trên kệ hàng của nhiều hệ thống bán lẻ ủy quyền (AAR) tại Việt Nam có biến động nhưng không mạnh. Giá ưu đãi giữa các hệ thống cũng có sự cạnh tranh gay gắt, hiện khá sát sao nhau.

Giá của iPhone 15 series trên kệ hàng của Thế Giới Di Động (TGDĐ) và FPT Shop có xu hướng cao hơn các đối thủ. Đơn cử iPhone 15 Pro Max 256GB màu xanh titan, CellphoneS có giá tốt hơn 400.000 đồng so với FPT Shop và tốt hơn 500.000 đồng so với TGDĐ. 24hStore thì bán iPhone 15 Pro Max 1TB màu titan tự nhiên rẻ hơn 700.000 - 800.000 đồng so với các "ông lớn".

Giá iPhone 15 Pro Max 256GB màu xanh titan tại CellphoneS.

Giá iPhone 15 Pro Max 1TB titan tự nhiên tại 24hStore.

Còn rẻ nhất, phiên bản iPhone 15 128GB cùng giá 19,69 triệu đồng tại TGDĐ và FPT Shop, nhưng chỉ 19,59 triệu đồng tại CellphoneS và 18,99 triệu đồng tại 24hStore, tức chênh nhau 100.000 - 600.000 đồng. Hay như iPhone 15 Pro 512GB, các AAR này đang bán với giá không ai giống ai, nhưng cũng chỉ quanh quẩn 32,89 - 33,29 triệu đồng.

So với tháng trước, các mức giá nói trên có xu hướng giữ nguyên hoặc giảm nhỏ giọt vài trăm ngàn đồng. Theo chia sẻ của đại diện CellphoneS, thay vì chỉ giảm giá trên sản phẩm mới nhất và liền kề trước đó thì trong năm 2024, Apple phân bổ mức giảm đều qua các quý I, II và III.

"Ví dụ vào tháng 4/2024, iPhone 15 Pro/Pro Max đã giảm khoảng 4 - 5 triệu đồng so với giá khi ra mắt (từ 34,99 triệu đồng xuống còn 29,99 triệu đồng). Sau khi iPhone 16 series ra mắt, giá niêm yết của iPhone 15 series được Apple giảm khoảng 3 triệu đồng và đối với các sản phẩm thế hệ cũ giảm từ 1 - 2 triệu đồng. Tuy nhiên trên thực tế, giá tại thị trường Việt Nam đã được điều chỉnh trước đó (khi Apple công bố chính thức)", đại diện CellphoneS thông tin.

"Chính vì vậy, sẽ không có kỳ giảm giá thật sự lớn nào cho iPhone 15 series vào cuối tháng 9 này. Thêm vào đó, trên trang web chính thức của Apple, khách hàng không còn khả năng đặt mua các dòng iPhone 11, iPhone 12 và iPhone 13 (trừ iPhone 13 bản 128GB màu trắng và đen), iPhone 15 Pro và iPhone Pro Max. Sự biến động giá của những sản phẩm cũ sẽ phụ thuộc vào nhu cầu thị trường và sự cân bằng giữa cung và cầu tại Việt Nam, cùng với lượng hàng phân phối qua các nhà phân phối", vị đại diện nói thêm.

Tương tự, đại diện hệ thống 24hStore cùng nhận định: "Chúng tôi dự báo giá iPhone 15 series hiện tại và cuối tháng 9 vẫn sẽ như vậy, vì đầu tháng đã có vài đợt điều chỉnh giá cho dòng sản phẩm này rất mạnh. Giá hiện tại của iPhone 15 series đang là rất tốt so với thời điểm mới bán ra".

Bảng giá iPhone 15 series sau khi iPhone 16 series trình làng:

Sản phẩm Dung lượng Giá (triệu đồng) TGDĐ FPT Shop CellphoneS 24hStore iPhone 15 128GB 19,69 19,69 19,59 18,99 256GB 22,99 23,29 22,89 22,29 512GB - 28,49 - 27,99 iPhone 15 Plus 128GB 22,69 22,69 22,59 21,69 256GB 25,89 25,89 25,69 24,39 512GB 28,99 29,99 - 31,19 iPhone 15 Pro 128GB 24,99 24,99 24,89 23,99 256GB 28,09 27,99 28,09 26,89 512GB 33,29 33,19 32,99 32,89 1TB - 39,49 - 37,99 iPhone 15 Pro Max 256GB 29,49 29,39 28,99 28,29 512GB 35,99 35,99 35,89 34,69 1TB 42,79 42,69 42,69 41,99

* Giá tham khảo ngày 11/9.

* (-) là hết hàng.

* Giá có thể có thay đổi từ AAR.

