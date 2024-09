Giá dự kiến iPhone 16 series tại các AAR: Rẻ hơn Apple Store cả triệu đồng

Ngày 10/9, Apple đã chính thức giới thiệu iPhone 16 series thông qua sự kiện "It's Glowtime" tại nhà hát Steve Jobs nằm trong khuôn viên Apple Park (Cupertino, California, Mỹ). iPhone 16 series gồm bốn phiên bản: iPhone 16 và iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max. Một trong những thay đổi lịch sử so với nhiều đời iPhone gần đây, đó là màn hình iPhone 16 Pro đã tăng lên 6,3-inches (so với 6,1-inches trước kia của iPhone 12/13/14/15 Pro) và màn hình iPhone 16 Pro Max đã tăng lên 6,9-inches (so với 6,7-inches trước kia của iPhone 12/13/14/15 Pro Max). Ngoài ra, tất cả đều được trang bị vi xử lý A18 mới tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Dù vậy, phải lưu ý là các tính năng AI này sẽ được hãng cung cấp thông qua các bản cập nhật kể từ tháng 10/2024 cho tới tận năm sau theo từng thị trường, song Apple chưa hề nhắc tới thị trường Việt Nam tại sự kiện.