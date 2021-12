Tin vui dành cho chủ nhân Galaxy Note 10

Thứ Sáu, ngày 03/12/2021 13:30 PM (GMT+7)

"Gia đình" Galaxy Note 10 sắp chính thức nhận được bản cập nhật giao diện người dùng One UI 4.0!

Hiện tại, Samsung đã bắt đầu tuyển dụng những người thử nghiệm tại Hàn Quốc để dùng thử bản cập nhật One UI 4.0 trên Galaxy Note 10. Do đó, có thể “gã khổng lồ” công nghệ Hàn Quốc sẽ giữ lời khi đưa bản cập nhật One UI mới nhất lên các điện thoại Galaxy cũ hơn.

Galaxy Note 10.

Hiện tại, bản cập nhật đang được thử nghiệm trên cả Galaxy Note 10 và “người anh em” lớn hơn - Galaxy Note 10+, cả hai đều đủ điều kiện áp dụng sử dụng One UI 4.0 beta. Nếu đang là chủ sở hữu Galaxy Note 10 và muốn biết sớm về giao diện One UI 4.0 trên thiết bị của mình, người dùng nên làm theo các bước dưới đây:

Đầu tiên, hãy tìm ứng dụng Thành viên Samsung - Samsung Members và đăng ký chương trình. Sau đó, hãy tải xuống phiên bản beta bằng cách đi tới Cài đặt (Settings) > Cập nhật phần mềm (Software update).

Hiện vẫn chưa có nhiều thông tin về các tính năng sẽ chuyển từ Android 12 và One UI 4.0 xuống dòng Galaxy Note 10. Tuy nhiên, do chiếc điện thoại này không quá cũ (2 năm) và là dòng flagship khi ra mắt nên việc Galaxy Note 10 xử lý tất cả các tính năng mới đi kèm với bản cập nhật sẽ không có nhiều vấn đề.

Galaxy Note 10 sắp nhận được bản cập nhật giao diện người dùng One UI 4.0!

Hiện tại, ở giai đoạn này, mọi thứ vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm ban đầu, bản cập nhật chính thức sẽ đến vào khoảng tháng 1 và tháng 2 năm sau. Các bản beta trước đó cũng thường được thử nghiệm một hoặc hai tháng trước khi bản phát hành chính thức được gửi đến người dùng trên tất cả các khu vực.

Cùng với đó, dòng Galaxy S20 cũng sẽ sớm nhận được bản cập nhật One UI 4.0 mới tại Hàn Quốc. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin trong các tin bài tiếp theo.

