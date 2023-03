Sự khác biệt giữa nam giới và nữ giới khi chọn mua iPhone

Tại Mỹ, iPhone của Apple luôn là sản phẩm chiếm phần lớn doanh số bán hàng. Điều này được thể hiện trong một cuộc khảo sát gần đây khi 90% thanh niên có độ tuổi từ 13 đến 25 sở hữu iPhone. Tuy nhiên, sở thích chọn mua iPhone của người dùng là khác nhau, đặc biệt là nam giới và nữ giới.

Nữ giới thích sở hữu những chiếc điện thoại iPhone cơ bản hơn.

Nam giới và nữ giới đặt mục tiêu của họ vào những mẫu iPhone khác nhau. Theo dữ liệu được thu thập, nam giới có nhiều khả năng chọn phiên bản cao cấp là iPhone Pro hoặc Pro Max hơn, trong khi nữ giới thích chuyển sang kiểu cơ bản hơn.

12% khách hàng nữ giới được khảo sát đã mua iPhone 14 hoặc 14 Plus vào năm 2022, so với 8% đối với khách hàng nam giới. Đối với những người mẫu cao cấp, tỷ lệ này tăng lên 41% cho nam giới, so với 33% cho nữ giới. Khá đặc biệt khi con số này giảm đi một cách kỳ lạ đối với các thế hệ trước. Trên thực tế, 37% nam và nữ được hỏi cho biết đã mua iPhone 12, 13 hoặc mini, trong khi 7% nói rằng họ đã mua iPhone SE.

Điều gì có thể giải thích những khác biệt giới tính trong việc lựa chọn kiểu máy iPhone? Về điểm này, CIRP không muốn đi sâu và cho biết họ chỉ cung cấp những phát hiện khác nhau này mà không bối cảnh hóa chúng. Công ty cho rằng họ sẽ không muốn khám phá các vấn đề giới tính rộng lớn hơn về động cơ đằng sau các lựa chọn iPhone của người dùng.

iPhone Pro và Pro Max là lựa chọn chính của nam giới.

CIRP tiếp tục: “Cơ sở dữ liệu của chúng tôi không giải quyết các câu hỏi về cái tôi, tiện nghi công nghệ, thói quen chụp ảnh hoặc sự khác biệt về sinh lý, chẳng hạn như kích thước bàn tay liên quan đến việc lựa chọn điện thoại cao cấp. Chúng tôi để lại suy đoán đó cho người đọc”.

Xin nhắc lại, một nghiên cứu khác tập trung vào Apple đã làm sáng tỏ lòng trung thành hết mình của giới trẻ Mỹ đối với thương hiệu này. Theo báo cáo, người Mỹ từ 13 đến 25 tuổi gần như chia tay với điện thoại Android.

