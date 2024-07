Camera quay video 4K nhỏ gọn nhất thế giới, có cả slow-motion

Insta360 vừa giới thiệu camera quay video 4K nhỏ nhất thế giới, có tên Insta360 Go 3S. Với chất lượng cải tiến 4K và trọng lượng 39g, camera Insta360 Go 3S kế thừa kích thước của phiên bản cũ nhưng được tích hợp nhiều nâng cấp quan trọng. Đặc biệt là tính năng định vị qua Apple Find My, tăng thời lượng quay chụp lên đến 140 phút, điều khiển thông minh bằng cử chỉ.

Insta360 Go 3S là camera quay 4K nhỏ gọn nhất hiện nay.

Sản phẩm có khả năng chống nước ở độ sâu 10m theo tiêu chuẩn IPX4. Tuy nhiên, nhà sản xuất khuyến nghị không nên ngâm trong nước hoặc sử dụng cho các hoạt động liên quan đến nước tốc độ cao như lướt sóng và trượt nước.

Bên ngoài, vỏ Action Pod không thay đổi so với Go 3, hoạt động như một hộp đựng đa năng để điều khiển từ xa và sạc cho Go 3S. Cho dù quay phim với camera bên trong Action Pod hay gắn riêng biệt, người dùng đều có thể xem trước các cảnh quay trên màn hình cảm ứng lật 2,2-inches.

Được trang bị vi xử lý mạnh hơn 50% và ống kính góc rộng mới, Go 3S cung cấp gấp đôi độ phân giải so với camera 2.7K của phiên bản cũ. Sản phẩm có chế độ góc nhìn MegaView FOV mới, mang lại hình ảnh chân thực hơn với ít biến dạng và các cạnh thẳng hơn. Đồng thời, hỗ trợ Dolby Vision với dải tương phản động rộng hơn và chi tiết được cải thiện nhờ công nghệ HDR mới.

Insta360 Go 3S có khả năng quay video 4K (30 khung hình/giây). Ngoài ra, camera này sẽ giúp những khoảnh khắc đặc biệt trở nên mượt mà hơn với tốc độ lên đến 200 khung hình/giây ở độ phân giải Full HD (1080p), hoặc 100 khung hình/giây ở độ phân giải 2.7K.

Tính năng chống rung FlowState và khóa đường chân trời của Insta360 cũng sẽ giúp video của người dùng ổn định hơn. Sau khi quay, người dùng có thể dùng ứng dụng chỉnh sửa Insta360 miễn phí cho điện thoại và Studio dành cho PC để biên tập lại. Trí tuệ nhân tạo (AI) kết hợp sẽ hỗ trợ các thước phim đồng bộ với nhịp điệu của âm nhạc.

Insta360 Go 3S có thể kết nối với smartphone, tương thích với iPhone Xs trở lên, Android 10.0 trở lên và HarmonyOS 2.0 trở lên. Sản phẩm có hai tùy chọn bộ nhớ lưu trữ là 64GB (giá 10,89 triệu đồng) và 128GB (giá 11,59 triệu đồng), với hai tùy chọn màu sắc là trắng và đen.

Nguồn: [Link nguồn]