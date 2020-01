So sánh Galaxy S10 và concept Galaxy S20

Chủ Nhật, ngày 19/01/2020 15:21 PM (GMT+7)

Giờ đây, kích thước của bộ ba Galaxy S20, Galaxy S20 +, Galaxy S20 Ultra đã lộ diện, chúng lớn hơn nhiều so với loạt Galaxy S10.

Samsung sắp trình làng “đại gia đình” Galaxy S20 sau chưa đầy một tháng nữa. Galaxy S20, Galaxy S20 + và Galaxy S20 Ultra sẽ được ra mắt vào ngày 11/02 tại sự kiện Unpacked của Samsung cùng với một thiết bị có màn hình gập lại mới (Galaxy Z Flip).

Về thiết kế, dòng Galaxy S20 sẽ theo sát ngôn ngữ thiết kế được Galaxy Note 10 giới thiệu vào mùa thu năm 2019: camera selfie sẽ là “lỗ khuyên” ở giữa cạnh trên màn hình. Có vẻ như loạt Galaxy S20 sẽ tiếp tục hoàn thiện và tôn vinh ngôn ngữ thiết kế mới lạ này.

Galaxy S20 sẽ hoàn thiện thiết kế của Galaxy S10 năm ngoái.

Sự khác biệt rõ ràng nhất có lẽ là cụm camera “khổng lồ” ở phía sau, nơi chứa camera chính, camera góc cực rộng, camera tele và cảm biến ToF. Về góc độ thiết kế, thế hệ Galaxy S20 sẽ không có nhiều khác biệt so với dòng Galaxy S10. Thế hệ Galaxy S năm nay khoác lên mình ngoại hình cao cấp với khung kim loại + mặt thủy tinh, 3 camera sau, màu sắc rực rỡ.

Về kích thước, Galaxy S20 sẽ có màn hình khoảng 6,2 inch, Galaxy S20+ có màn hình khoảng 6,7 inch và màn hình 6,9 inch cho Galaxy S20 Ultra. Với kích cỡ dự đoán này, Galaxy S20 sẽ “thổi bay” gia đình Galaxy S10 và Galaxy Note 10 về kích thước.

Galaxy S20 và Galaxy S10

Với kích thước 151,7 x 69,1 x 9,1mm, Galaxy S20 mới sẽ cao hơn và hẹp hơn đáng kể nhưng dày hơn Galaxy S10 với kích thước máy 149,9 x 70,4 x 7,8mm. Galaxy S10 có trọng lượng ở mức 157gr và hy vọng, Galaxy S20 không nặng hơn quá nhiều.

Galaxy S20 + và Galaxy S10 +

Galaxy S20 + (màn hình 6,7 inch) sẽ có kích thước 161,9 x 73,7 x 8,9mm, cao hơn, hẹp hơn và dày hơn một chút so với Galaxy S10 + (có màn hình 6,4 inch), kích thước tổng thể 157,6 x 74,1 x 7,8mm. Do chỉ nặng 175gr, Galaxy S10 + sẽ nhẹ hơn đáng kể so với Galaxy S20 +.

Galaxy S20 Ultra và Galaxy Note 10+

Cuối cùng, Galaxy S20 Ultra sẽ được so sánh với phiên bản Galaxy Note lớn nhất hiện nay. Với kích thước 166,9 x 76 x 10,2mm, Samsung Galaxy S20 Ultra với màn hình dự kiến 6,9 inch sẽ lớn hơn hẳn Galaxy Note 10+ (162,3 x 77,2 x 7,9mm). Tuy nhiên, Galaxy S20 Ultra sẽ có chiều rộng hẹp hơn nên vẫn dễ dàng xử lý bằng một tay. Ở mức trọng lượng 196gr, Galaxy Note 10+ vẫn ổn nhưng Galaxy S20 Ultra có thể sẽ nặng hơn một chút.

Với những kích thước này, người tiêu dùng đã thấy được sự khác biệt về kích thước giữa các thế hệ hàng đầu của Galaxy S mới và cũ. Mọi thứ sẽ được Samsung công bố chính thức vào sự kiện đầu tháng tới.

Chúng tôi sẽ tường thuật trực tiếp sự kiện này. Mời quý độc giả đón đọc.

