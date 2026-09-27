Snapdragon Sound Elite Gen 2: Chip âm thanh có khả năng “hiểu” những gì đang diễn ra

Tại sự kiện hàng năm diễn ra ở Hawaii, thương hiệu Qualcomm đã chính thức giới thiệu thế hệ chip âm thanh cao cấp mới mang tên Snapdragon Sound Elite Gen 2. Sự ra mắt này hứa hẹn sẽ thay đổi cách chúng ta thưởng thức âm nhạc và tương tác với các thiết bị công nghệ nhỏ gọn hàng ngày.

Khác với các chip âm thanh truyền thống, Snapdragon Sound Elite Gen 2 được thiết kế đặc biệt cho trí tuệ nhân tạo cá nhân, cho phép khả năng tự suy luận và hỗ trợ người dùng mà không cần phải phụ thuộc vào điện thoại. So với thế hệ trước là Snapdragon S7 Gen 1, chip mới này có hiệu năng vượt trội với khả năng tính toán AI đạt 128 GOPS và 256 phép toán MAC mỗi chu kỳ, gấp đôi sức mạnh xử lý, giúp thiết bị thực hiện nhiều tác vụ thông minh một cách mượt mà.

Không chỉ dừng lại ở khả năng xử lý AI, Snapdragon Sound Elite Gen 2 còn nâng cao khả năng truyền tải âm thanh với sự kết hợp giữa công nghệ aptX Lossless và chuẩn XPAN, mở rộng phạm vi kết nối không dây, vượt qua những giới hạn của Bluetooth truyền thống. Công nghệ khử tiếng ồn chủ động thế hệ thứ 5 cùng với Wi-Fi 6E công suất cực thấp cũng giúp các thiết bị đeo kết nối trực tiếp với trợ lý ảo một cách ổn định, ngay cả trong môi trường ồn ào.

Mặc dù việc tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến vào một thiết bị nhỏ gọn là thách thức lớn, Qualcomm đã thành công khi giảm kích thước tổng thể của nền tảng này tới 30% so với trước đó. Đồng thời, mức tiêu thụ điện năng cũng được cắt giảm tới 40%, cho phép các nhà sản xuất phát triển những dòng tai nghe, kính thông minh và thiết bị đeo đa chức năng gọn nhẹ mà vẫn đảm bảo thời lượng pin bền bỉ.

Sự ra đời của Snapdragon Sound Elite Gen 2 chắc chắn sẽ định hình lại thị trường thiết bị âm thanh trong thời gian tới, mở ra cơ hội cho những chiếc tai nghe thông minh với trải nghiệm dịch thuật thời gian thực mượt mà và cá nhân hóa sâu sắc hơn bao giờ hết.